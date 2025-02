'Crónicas perplejas': "Todos tenemos derecho a abandonar y que no nos culpen por ello"

En esta sección de 'Herrera en COPE', Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus 'Crónicas perplejas'.

Todos tenemos derecho a tener la cabeza en las nubes. Todos tenemos derecho a no enterarnos de las cosas, a embobarnos mirando cómo gira el tambor de la lavadora, a mirar por la ventana con una taza de café humeante entre las manos y perdernos en nuestras cosas.

Todos tenemos derecho a irnos un rato de la realidad. A aparcar nuestras rutinas. A sentir que estamos solos en este mundo lleno de gente.

Todos tenemos derecho a dejar las cosas sin hacer. A abandonar. A echar el freno. A dejar a un lado las prisas y las urgencias. A no coger el teléfono. A caminar pausadamente. Redescubriendo la arquitectura de las calles. Sentarnos en la esquina de una cafetería. Echarnos hacia atrás en el respaldo.

Sentir que todo está detenido. Que los días nos dan una tregua. Todos tenemos derecho a olvidarnos de las cosas pendientes.

Y que no nos culpen por eso. Hay demasiadas personas haciendo demasiadas cosas durante demasiado tiempo. Creo que ser despistado es una forma de rebeldía. Para pensar hay que apartarse de los caminos.

Una vez me olvidé a mi hermana en la puerta del colegio. Yo era adolescente y ella una niña. Volvíamos juntos a diario tras las clases. Cuando llegué a casa mi padre me miró desencajado. “¿Y tu hermana?”, me preguntó alterado. “Qué hermana”, contesté yo colorado y nervioso. Corrimos a por ella. La encontramos allí sentada en un escalón, sola y con los ojos de haber llorado.

“¿En qué estabas pensando?”, me preguntó mi padre de vuelta. “No lo sé”. Y era la verdad. Hay días en los que la cabeza simplemente se va. En los que uno da vueltas por sus propios laberintos. Hay días raros, ajenos al devenir de las cosas. Nunca me volvió a pasar. Lo siento, Maricarmen, espero que me hayas perdonado ya. Pero sigo creyendo que todos tenemos derecho al olvido y al despiste. A habitar las nubes. A huir de las calles, a escaparnos de lo cotidiano.

Las 'Crónicas perplejas' de la semana de Antonio Agredano

'Crónicas perplejas': "A veces celebramos, otras veces lloramos, pero los ojos siempre apuntan hacia el futuro"

'Crónicas perplejas': "Me gusta la pizza con piña"