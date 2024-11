'Crónicas perplejas', sobre el Black Friday: "El gran regalo que podemos hacernos en días como hoy es tiempo"

En esta sección de 'Herrera en COPE', Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus 'Crónicas perplejas'.

He comprado vino. Mucho vino. En eso he puesto todo mi interés en este Black Friday. Ni altavoces, ni móviles, ni relojes. Las botellas solo tienes que descorcharlas. No traen cargador, ni pantallas, ni hacen ruido, ni tienen luces… solo las abres, las inclinas suavemente sobre la copa, y a disfrutar.

Porque el vino es, sobre todo, compañía. Es conversación. Y es pausa. A veces las semanas se complican. Y llegamos agotados a casa. Ya de noche. Cansados de unos y de otros. Con cosas pendientes. Con pequeños desencuentros. Con frío por fuera y a veces, también, con frío por dentro. Con la sensación de habernos mantenido en pie pese a la adversidad, pese a las exigencias.

Y es ahí cuando me asomo a un armarito que tengo con estantes y voy sacando y mirando mis botellas. Leyendo sus etiquetas. Pensando en qué me apetece, si el Omar del Pago de Balancines o el Malabrigo de nuestro amigo José Moro o el tinto de nerello mascalese que se hace en la ladera del Etna. O quizá ir enfriando ese Belguardo Rosato de la Toscana y sus notas a rosa y a cerezo.

Porque no es el vino, es compartirlo. Es recuperar al hombre que soy. Ese que a veces desea vivir en los márgenes del mundo. Que por un instante, se detiene. Ese es el gran lujo. Ese es el gran regalo que podemos hacernos en días como hoy. El tiempo. Tiempo para la generosidad, para la delicadeza, para los sentidos. Tiempo para nosotros y para las personas a las que queremos. No es vino lo que compro, sino una excusa para hablar, para saber cómo estamos, para reírme a carcajadas. Para olvidar las rutinas. Los sinsabores. Y esas tristezas sutiles, casi transparentes.

Esa ha sido mi gran compra en este Black Friday. Y creo que el próximo año haré lo mismo. No quiero pantallas hacia los demás, yo solo quiero una ventanita hacia mí mismo. Una copa de vino. Una mesa pequeña. Algo para picar. Y que la vida recupere su humano y cálido sentido.

