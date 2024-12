'Crónicas perplejas': "Siempre he intentado darlo todo con aquellas personas que iban pasando por mi vida"

En esta sección de 'Herrera en COPE', Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus 'Crónicas perplejas'.

No he sido el mejor de los amigos. Tengo rachas muy para dentro. Además, he cambiado varias veces de ciudad. Y la distancia en ocasiones pesa. Para compensar, siempre he intentado darlo todo con aquellas personas que iban pasando por mi vida. Siempre me ha gustado ser generoso con los demás. En el tiempo, en el afecto, en las confidencias y en el exceso. He sido feliz. Guardo muchos nombres e instantes en la memoria. Pero ahora estoy en otro momento.

Me acuesto muy pronto. Apenas salgo. Ando todo el día despistado, pensando en mis cosas, en el trabajo pendiente, en la cena de los niños... Si la amistad fuera un jardín, no me quedarían vivos ni los cactus.

Son cosas que pasan. Se van aplazando las cenas. Los whatsapps son cada vez más cortos. Pero luego llega un día en el que nos pasa algo y no sabemos a quien llamar. Con quien compartirlo. Ya sea bueno o sea malo. Me ha pasado que de repente he querido descolgar el teléfono y he buscado en la agenda y me ha dado timidez marcar alguno de esos números.

Echar de menos es terrible. De las peores cosas que a uno le pueden pasar. Es como un puzle casi completo al que le faltan piezas. Así siento a veces mi vida. Con pequeños vacíos que no he sabido llenar. He dejado muchas botellas sin abrir y muchos viajes sin hacer y muchas risas se me han quedado dentro.

Espero que la vida me dé pausa y entusiasmo. Que se sucedan una tras otra las cenas. Los encuentros. Y los tragos improvisados. Que no pierda yo las ganas de contar y de que me cuenten. Y qué bonitas esas despedidas con un abrazo. Y qué bonitas esas ganas de volver a verse.

Las 'Crónicas perplejas' de la semana de Antonio Agredano

'Crónicas perplejas': "A la calle hay que salir a pecho descubierto; sin ataduras, sin hora de vuelta, sin mala sombra y sin urgencia"

'Crónicas perplejas': "No hay mejor destino que no saber a dónde ir"

'Crónicas perplejas': "Para mí, la Nochebuena es memoria; un viaje fugaz a la infancia"

'Crónicas perplejas': "Nunca he ganado nada, pero siempre me he sentido un hombre afortunado"