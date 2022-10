‘Crónicas perplejas’: “Se rompe lo que amamos y lo que ya no queremos, por desgracia, funciona perfectamente"

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

El timbre de mi casa lleva dos años roto. Es malo para Amazon, pero bueno para todo lo demás. No se me ocurre peor castigo en la vida que tener un vecino amable. Tras su preocupación doméstica, sólo se esconde aburrimiento y ganas de enredar. Con esto de la avería del timbre, me he olvidado de ese problema. Que lo entretenga el del 1ºA, que ese tiene el botoncito nuevo, que el del 1ºB, o sea yo, ni se entera de que están llamando a la puerta.