'Crónicas perplejas': "Ojalá ser la nueva ilusión de una famosa"

En esta sección de 'Herrera en COPE', Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus 'Crónicas perplejas'.

Nada deseo más en la vida, nada completaría así mi existencia, que salir en la portada del 'Hola', en una esquinita, con bolsas de la compra, un caniche atado a una cadena, gafas de sol y gorro de lana, abrigo, y a mi lado una señora atractiva, ya con sus años, famosa, y debajo de la foto, el rótulo: “La nueva ilusión de fulanita”.

Ojalá ser la nueva ilusión de una famosa. Que tras su sonado divorcio, tras un par de platós, tras algunos pasos en falso, se enamorara de mí. Que pudiéramos pasear juntos por las revistas del corazón. Con su perrito, con sus prisas, enseñando sus casas. Yo sentado en una mesa familiar, con la cubertería y los platos, con un jersey negro de cuello vuelto. Peinado para atrás. Y que le preguntaran que cómo me llevo con sus hijos. Y que conteste: “Es un amigo para ellos. Le escriben a él más que a mí”.

Y luego una foto en un sofá con ella. Con mucho dorado. Con muchos libros por detrás. Con el caniche a nuestros pies. Riéndonos. Y en el pie de foto: “Antonio y fulanita muestran su complicidad. No dejaron de bromear entre ellos durante la entrevista. Ella dice haber encontrado al hombre de su vida y él no niega los planes de boda”.

Es que todo lo que no sea eso, en el tema famosos, no me interesa. Nunca he sido de pedir autógrafos ni de hacerme fotos con cantantes ni nada de eso. Más por timidez que por otra cosa. Y este año tampoco me han cogido en el 'Supervivientes'. Así que todo lo fío al amor.

Al corazón. A los paseos por un Madrid lluvioso. Meterme en un taxi y tener cuidado de no pillarle las manos con la puerta a los paparazzi. A las fotos en la cocina con una copa de vino en la mano. Al Pronto. Al Lecturas. A las tertulias matutinas. A negociar cachés para entrar en Gran Hermano.

Ser la nueva ilusión de una señora maravillosa. Y que nos dure el amor. Y que la gente diga: “Están juntos por interés”. Pero, que en el fondo, ella y yo nos queramos. Y encontráramos la felicidad cada noche, tapados con una mantita en el sofá, mientras vemos películas antiguas en Filmin, agarrados de la mano.

