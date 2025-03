'Crónicas perplejas': "Cuantas casas con bicicletas estáticas usadas de perchero"

En esta sección de 'Herrera en COPE', Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus 'Crónicas perplejas'.

Amontono libros sin leer y camisas con estampado de guepardo que apenas me pongo. Una botella de coñac que aún no he abierto. Unos guantes de portero siempre por estrenar. Unas cuerdas para la guitarra que llevan un año en un cajón y que me da pereza cambiar. Lo mejor de comprar es dirigirte hacia la caja con tu tontería en la mano. Luego viene la realidad: nada es tan importante. Los caprichos son fascinantes y efímeros. Una alegría fugaz.

La culpa es una emoción poderosa, pero la utilizamos en temas menores. Por ejemplo, esta de comprar cosas y luego utilizarlas poco. Los libros no leídos me observan desde la estantería. Las camisetas con la etiqueta aún puesta me miran con los ojos entrecerrados cuando abro el armario. Paseo por mi casa como por un cementerio de cosas que iban a ser imprescindibles en mi vida y que luego son casi un estorbo.

Cuantas casas con bicicletas estáticas usadas de perchero y planchas verticales en una esquina y seguro que aun muchos de ustedes guardan un marco de fotos digital en algún cajón o esconden un saco de boxeo en el trastero. DVDs con el plastiquillo puesto. Cuberterías sin usar. Muñecos Funkos por todas partes.

Pero nadie nos quitará la felicidad de tenerlo. De sentir que hemos hecho una gran compra. Y cuántas veces nos hemos dicho a nosotros mismos, delante de un escaparate: “Para eso trabajo”.

Luego la vida ordena las cosas. Y terminamos usando a diario la peor sartén posible. Y nos terminamos poniendo cada dos días unos vaqueros que compramos sin ganas o una camisa que nos regalaron por compromiso.

Pero no pienso renunciar al capricho. Porque en esos impulsos también estamos nosotros. Y nuestra forma de entender el mundo: tan infantil, tan irreflexiva y tan humana.

