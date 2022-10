‘Crónicas perplejas’: “Mejor ser un pesado que ir de silencioso y de místico”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

Eh. Usted. Usted, que me escucha. No mire para otro lado. Usted es el pesado de alguien. Usted saca conversación en los autobuses. Usted se queja del ruido de las motos. Usted dice “qué calor” cuando hace calor y “cómo llueve” cuando llueve mucho. Usted confabula con los vecinos en el rellano. Usted dice que el reguetón no es música. Usted, que se pone piripi en los cumpleaños de los compañeros de su hijo en el colegio, bebe cerveza mientras que los niños juegan en la piscina de bolas y critica a las madres que no están. Usted, que habla de política con los camareros y les entretiene y no saben cómo cortarle para seguir sirviendo cañas a la gente que espera. Usted, que aún bebe Bitter Kas. Y lo defiende en público. Usted que se compró un set para hacer gin tonics e intentó que sus amigos también lo compraran. Usted que picó con lo de la cerveza artesanal en casa. Y dijo “ummm… que rica… es que está mejor que la industrial”, mientras disimulaba el asco.