‘Crónicas perplejas’: "No hay nada comparable a amanecer junto a la persona a la que amas”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

Así nos lo cuenta Agredano:

Mi única manía para dormir es tener la conciencia tranquila. La cama es una batalla contra nosotros mismos. En la noche hacemos evaluación de daños. Lo que quedó pendiente durante el día; lo que, a todas luces, sobraba. La mañana se convierte a menudo en un refugio contra la incertidumbre y los remordimientos. Por eso me gusta dormir con la persiana subida, para que la luz, la real y la metafórica, me vaya despertando poco a poco. Para que el cielo me recuerde que, tras la oscuridad, siempre llegará una claridad irrebatible.