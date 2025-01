'Crónicas perplejas': "Lo más complicado no es imitar a otros, sino no dejar de ser nosotros mismos"

En esta sección de 'Herrera en COPE', Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus 'Crónicas perplejas'.

Hay una historia sobre Charles Chaplin, aquel genio del cine mudo, sobre dobles. El actor se presentó de incógnito a un concurso de imitadores de su famoso personaje, Charlot y quedó tercero.

A veces, lo más complicado no es imitar a otros, sino no dejar de ser nosotros mismos. En un mundo que nos obliga constantemente a parecernos a los demás, mantenernos más o menos fieles a nuestras propias contradicciones supone cierto esfuerzo. Es una pequeña rebeldía.

El ser humano siempre se ha hecho una pregunta: ¿Quién soy? Aunque a mí me interesa más otra pregunta: ¿Por qué soy precisamente así? Es decir, por qué de todas las chaladuras posibles, de todas las frustraciones, potencialidades y futuros, me tocaron a mí estos, y no otros.

Por qué me cuesta tanto dormir por las noches, por qué dudo tanto cuando tengo una oportunidad por delante, por qué soy tan desconfiado, por qué tengo a veces estos prontos y esta frialdad con gente que me quiere, por qué me emocionan estas canciones y no otras, por qué esas tristezas veraniegas que me asaltan, de repente, con una copa de vino rosado en la mano.

¿Nos parecemos a nosotros mismos? ¿O vamos cambiando? ¿Soy el mismo que era con veinte años, o el tiempo, la responsabilidad y el cansancio me han ido transformando? O dicho de otra forma: Si me presentara a un concurso de imitadores de Antonio Agredano… ¿También quedaría tercero?

Hay días en los que me miro al espejo y me encuentro cierto parecido conmigo mismo. Otros días, me asomo al baño y el reflejo me ofrece a un completo desconocido. No sé quién soy. Y, a estas alturas, no tengo ningún interés en saberlo. Con vivir, me basta.

