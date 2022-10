‘Crónicas perplejas’: “La calvicie es una tragedia absoluta, pero el clareo es una lucha diaria”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

Me interesa este último tema que aporta Diego, el de los calvos. No tengo nada en contra de los calvos. Pero tampoco nada a favor. Están ahí, conviviendo entre nosotros, llevándolo como pueden. Haciéndose runners. En una media maratón hay menos pelo que en un azulejo. Pero de verdad, nada en contra de los calvos. Pero hay formas y formas de llevarlo. Esos calvos con gorra. ¿Saben ellos que nosotros sabemos que debajo de la gorra no hay nada? O los calvos con melena. O bueno. Esto es algo que poca gente sabe. Si abres un gimnasio, el Estado te asigna un calvo con perilla de oficio. Para que se ponga ahí a hacer bíceps delante del espejo. Y luego están esos calvos con jerséis de cuello vuelto, no se dan cuenta de que parecen bombillas de casquillo gordo.