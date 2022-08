'Crónicas Perplejas': "No se bebe para olvidar lo malo, se bebe para recordar lo bueno"

En esta nueva sección veraniega de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente.

Así nos lo cuenta Agredano:

Al bar hay que llegar llorado de casa. Las penas, como los pijamas de franela, mejor guardarlos bajo la almohada de cada uno. No se bebe para olvidar lo malo, se bebe para recordar lo bueno. He servido más copas de las que me he tomado. Trabajando en la noche aprendí a identificar la tristeza de mis clientes. Sólo hacía falta asomarse a sus ojos cuando se acercaban a la barra a pedirme. Yo llegaba puntual aquellas noches. Levantaba la persiana. Limpiaba la barra con ginebra, me guardaba el abridor en el bolsillo trasero del vaquero y me apoyaba en las neveras esperando a los primeros bebensales. A los que eran parroquianos y a los que entraban despistados. A los ansiosos y a los que iban llegando con calma. A todos esos amigos breves. Todo bar tiene su sagrado público. Cada camarero es un libro garabateado de historias.