De los chollos que nos encontramos cuando compramos, en las 'Crónicas perplejas' de Antonio Agredano

Detrás de cada chollo, en cualquier caso, siempre hay un comprador aburrido. Nadie da duros a cuatro pesetas, decía siempre mi abuela. Los armarios llenos de cosas, la tarjeta de crédito tiritando y esa cosa tan bonita que es una etiqueta con un precio tachado con otro precio y ese precio, tachado con un tercer precio. Qué maravilla. Quien puede decir que no a eso. El ser humano es débil. Yo veo un cartel de ‘Todo al 50%’ y es que del gustito que me entra por el cuerpo me tiemblan hasta las rodillas.