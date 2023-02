Antonio Agredano habla de lo difícil que son la relaciones con los vecinos en sus 'Crónicas perplejas'

No hay vecino más peligroso que el vecino amable. Porque a la mala gente, se le ve venir. Pero a los simpáticos no se les cala hasta que no te la han jugado. El vecino amable siempre quiere algo. Empiezas riéndote con él en el portal, un rato, y acabas paseándole al perro, regándole las plantas y comprando la cerveza de la marca que a él le gusta.