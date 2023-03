La advertencia de Antonio Agredano ante los hackers: "Cuidado con darle aceptar a todo"

La tecnología, como el vino blanco, está cargada por el diablo. Uno sabe cómo empieza, pero no como va a acabar. Yo quise bajarme de una web una receta de cuscús y terminé suscrito a un curso para aprender a hacer pan en un taller en Burgos. Cuidado con darle aceptar a todo, que las cosas tienden a complicarse. Me arrepiento de no haber ido al taller en Burgos, quizá hubiera conocido a una joven rusa. Al fin y al cabo, soy un hombre simpático y muy bien parecido.