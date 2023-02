Jorge Bustos, sobre los fondos europeos: “¿Dónde se han gastado?”

El análisis de las noticias más destacadas del día en el ‘Café de redacción’ en ‘Herrera en COPE’ con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja





Sánchez suspende el examen europeo





Como recoge José Antonio Araquistain de la prensa, la presidenta de la Delegación Europea sobre Igualdad, entrevistada en ABC y la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, entrevistada en El Mundo, coinciden en que vuelven a Bruselas con más preguntas que respuestas.

Sobre la Ley del ‘solo sí es sí’, la eurodiputada polaca, por ejemplo, reconoce que será muy complicado cambiar o enmendar los fallos que han beneficiado a los agresores. Se lleva la eurodiputada polaca la sorprendente sensación de que la ministra de Igualdad,Irene Montero, está contenta con su ley. Sobre esto, recomendable la entrevista en la Vanguardia a Sonia Gutiérrez, juez que trabaja en Barcelona, pertenece a la primera promoción de jueces formados en violencia de género. No descubre nada especialmente nuevo, que no hayamos comentado en este café, pero explica de forma muy clara todos los coladeros de esta ley y deja muy claro que no es juez, sino una ley defectuosa la que está rebajando penas a violadores.

Sobre los fondos, en Expansión, Eva Poptcheva, vicepresidenta de la comisión de asuntos económicos del parlamento europeo, miembro de la delegación que ha estado en Madrid deja tres recados. Vinimos a Madrid queriendo saber qué cantidad de fondos ha llegado a la economía real y nos volvemos sin saberlo porque el gobierno español y las comunidades autónomas se pasan la pelota . Reprocha que no haya seguimiento de las inversiones, fundamental para saber si funcionan; y recuerda que a España le queda pendiente la reforma de las pensiones y que al ministro Escrivá no le salen las cuentas.

A Carmen Martínez de Castro no le sorprende que la Comisión Europea se haya ido de España sorprendida por las cosas que pasan en nuestro país. Describe o sucedido tras estos exámenes como “un severo varapalo, un desconchón en la imagen internacional que se quiere crear Pedro Sánchez”, además de señalar que es “un mal augurio de cara a la presidencia española de la Unión”.

En este sentido, destaca Carmen que uno de los malestares que tiene la Comisión es “la rebaja del delito de malversación” y sentencia que “este informe y la imagen que se va a dar en el Parlamento Europeo del Gobierno de España no le van a facilitar las cosas a Sánchez durante su presidencia”.

Por su parte, destaca Jorge Bustos que “hemos suspendido los dos exámenes principales: hemos suspendido el examen de Igualdad por la Ley del ‘solo sí es sí’; y el de los fondos europeos”.

Se centre Bustos en los fondos europeos que “es lo que más preocupa porque es Europa la que reparte el dinero”. Jorge recuerda que “nos han dado ya 37 mil millones de euros, pero de esos 37.000 solo se ha licitado 23.000”, por lo que se pregunta el colaborador de ‘Herrera en COPE’ “¿dónde están los 14 mil millones de diferencia?, ¿dónde están?”, repite.

Aunque todavía hay algo más preocupante, “de los que ya se han licitado, ¿dónde se han gastado?”, se pregunta de nuevo Bustos.

Corrupción en el PSOE y la moción de censura de Vox





Asuntos de corrupción que cercan al PSOE y la moción de censura de Vox básicamente. De lo primero, destaca El País que el exdiputado socialista canario, Juan Bernardo Fuentes, recibía a varios de los empresarios a los que exigía mordidas en su despacho del Congreso de los Diputados. La Policía le considera el cabecilla de una trama que se dedicaba a extorsionar a empresas ganaderas a cambio de inspecciones sanitarias favorables. La banda compensaba a los empresarios con drogas y prostitutas.

Y ya están aquí los efectos, esperados por otra parte, de la reforma del delito de malversación. Caso ERE: se abre la veda para revisar penas, titula La Razón. La que fuera mano derecha de Griñán, la exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo solicita la rebaja de la condena por la reforma de la malversación. Su abogado cree que no hay delito y advierte que recuperar el dinero será tarea imposible. Si no hay castigo de malversación, cómo se va a reclamar el dinero público defraudado.

El lunes se registrará la moción de censura de vox con Ramón Tamames como candidato. Según El Mundo, el economista ha pactado con el partido de Abascal evitar en su discurso asuntos como el feminismo o la pretensión de Vox de suprimir las autonomías. Como espectáculo, escribe Ignacio Camacho, puede ser muy divertido pero un partido que dice tomarse las instituciones en serio no puede convertir la moción de censura en un programa de entretenimiento.

Sobre la solicitud de la rebaja de la condena por la reforma de la malversación de algunos condenados por los ERE de Andalucía a Bustos no les extraña que lo soliciten cuando “se utilizan los indultos y el Código Penal como una arma o como una especie de beneficio ad hominen para que tus socios parlamentarios tengan impunidad y te sigan apoyando”, siendo evidente que “todos los corruptos de todos los partidos van a reclamar su cuota de magnanimidad de este Gobierno”.

Apunta Martínez Castro que “habrá que ver cuál es la jurisprudencia porque el Supremo ha sentado jurisprudencia en el caso de la malversación de los golpistas catalanes. Pro veremos a ver cuándo no hay ese elemento del referéndum ilegal en la discusión y es únicamente puramente la malversación como un delito de corrupción, si se mantiene esa doctrina del Supremo o si vemos que empiezan a salir y vemos a corruptos saliendo a la calle con la rebaja de las condenas”

Y sobre la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez señala Carmen que “la gente más incómoda con ello es, precisamente, la gente de Vox”; como también le arece a Bustos que añade que “es una falta de respeto de los dirigentes de Vox, a los votantes de Vox y por añadidura al Parlamento y en general, a la política institucional”.

Analiza Jorge la consecuencias de esta moción de censura que llega “en el peor momento de la legislatura para Sánchez, en el momento en el que tiene varios frentes abiertos, la coalición rota, sus propios socios atacándole, cayendo en las encuestas…” lo que va a ocasionar que “la atención se va a centrar durante una semana, o dos, en algo que no solo no le hace daño sino que vuelve a cohesionar a todos los socios que estaban ya desperdigados en torno a él”.

Sentencia Bustos, “en los peores momentos de Pedro Sánchez, qué habilidad la de Vox para salir al rescate de Sánchez”.





El informe del Banco de España





Hoy va al Congreso el gobernador, Hernández de Cos y el informe que hoy publican varios diarios subraya que el bloque de ayudas indiscriminadas que el gobierno ha aprobado antes y después de la pandemia no es eficaz, no sirve para lo que pretende, ayudar a los más desfavorecidos.

Ese enfoque, excesivamente general de las medidas no sólo ha disparado la factura para las arcas públicas, sino que podría haber tenido efectos contraproducentes, provocando un repunte de la inflación. Básicamente, destaca ABC, el Banco analizó la rebaja de los carburantes y la eliminación del IVA en los recibos de la luz y el gas y en determinados alimentos básicos. Y la conclusión es que si se quiere apoyar a los más desfavorecidos, habría que hacerse enfocando a ellos la ayuda. Más barato y más eficaz

Critica García de la Granja que “el Gobierno ha querido repartir dinero para ganar votos en vez de bajar los impuestos para ayudar a la gente”.





Se disparan los concursos de personas físicas y de autónomos en España





Habla Pilar García de la Granja en la clave económica del día de los concursos de personas físicas y de autónomos que se han disparado en España y que “solo nos supera Reino Unido”.

Desde el 2019, España es el país de la eurozona donde más se han incrementado este tipo de insolvencias: un 280%.

¿Y esto en qué se traduce?

Pues en que las insolvencias se han multiplicado por cuatro. Hemos pasado de 2544 a 9.669. Esto son personas físicas y autónomos que han dejado de trabajar y que, además se han declarado insolventes porque lo han perdido todo.

Entre los sectores más afectados, por ejemplo el sector de los transportistas, en donde España ha perdido un millar de transportistas autónomos sólo en el último año.

