Interior reconoce al juez que ignoró la orden de detención contra Puigdemont, entre las claves de hoy

Interior reconoce al juez que ignoró la orden de detención contra Puigdemont

El Debate, a través de fuentes de sindicatos policiales, cuenta que el informe de Interior sobre la fuga Puigdemont “intenta quitar culpa” a los Mossos. El documento que ha enviado Interior al juez Llarena explica la imposibilidad de establecer controles fijos en las fronteras internas de los países de la Unión Europea y del espacio Schengen.

Voz Pópuli, por su parte, destaca que los agentes de frontera se revuelven contra la pasividad de Marlaska: "No hubo orden de montar controles para detener a Puigdemont", aseguran. Los agentes de la Policía y Guardia Civil no recibieron órdenes de establecer controles el día del retorno del fugado a España. El Confidencial cuenta que el Tribunal Supremo no cree en "casualidades" en la fuga de Puigdemont y teme el efecto en la Unión Europea.

Cuenta ABC en su editorial que Marlaska admite que no hizo nada para evitar la fuga. Respuestas banales y excusas ante el juez cuando le pidió explicaciones. La soberbia, dice este periódico, es una seña de identidad del sanchismo. Solo desde ese punto de vista se entiende que un ministro del Interior afirme que solo activó recursos operativos cuando ya se había escapado Puigdemont.

Comparecencia de albares sobre Venezuela y la defensa de Zapatero

La oposición venezolana se revuelve contra el ministro de Exterior español: aseguran que Zapatero fue solo un correveidile del régimen chavista. El Gobierno respalda la labor del expresidente pese a su silencio y presume de haber reclamado las actas. El PP, por su parte, ve insuficientes las iniciativas del Ejecutivo y le pide que reconozca la victoria de Edmundo González.

El doble estándar de Albares, como lo define el diario ABC. El fraude electoral de Maduro deja en evidencia las dos varas de medir que tiene el Gobierno de Sánchez en las cuestiones internacionales. Quizá sería adecuado recordarle que en el Parlamento español existe una mayoría absoluta favorable, incluido el PNV, al reconocimiento de González.

Ramón Pérez Maura, en El Debate. Define a Albares como el “Napoleonchu en defensa del tirano”. Avaló a Zapatero aduciendo que este había defendido a Aznar cuando Chávez lo atacó en una Cumbre Iberoamericana en Chile. Aunque le recuerda que Zapatero defendió la dignidad de la Presidencia del Gobierno de España y quien de verdad cortó a Chávez fue el Rey Juan Carlos con su «¿Por qué no te callas?», memorable.

La incursión de las tropas de Kiev en Rusia altera el tablero del conflicto

Llama la atención hoy en los periódicos la foto de un vehículo militar transportando a varios presos rusos y con los ojos vendados. El Mundo cuenta este miércoles que “Ucrania asesta en Kursk un golpe militar y moral a Vladímir Putin”. La ofensiva en la región rusa desmonta la estrategia del Kremlin y muestra la capacidad de Kiev para tomar la iniciativa. Al controlar suelo ruso, señala este periódico, Ucrania rompe el relato que condiciona el fin de la guerra a negociar “paz por territorios”.

“Zelenski se la juega en suelo ruso para recuperar la iniciativa de la guerra”, comenta El País. La incursión ucraniana en la provincia de Kursk pone en evidencia las debilidades de Moscú, pero eleva la tensión de Kiev y sus aliados por el Kremlin. Aun así, como destaca La Vanguardia, la intención de Ucrania, a pesar de hacer prisioneros rusos, no es conservar el territorio ganado en Kursk.