Yolanda Ramos se salta el guion al presentar en los Feroz y Carlos Herrera tiene clara su postura al respecto: "Yo pensaba..."

María José Navarro, en 'Lo que hace ruido', comenta con Carlos Herrera todo lo que genera comentarios en redes sociales. Entre otros temas, han hablado sobre Yolanda Ramos. La actriz presentó un premio en los Feroz con Daniel Guzmán. Le habían escrito un guion, y se lo saltó.

Ramos indicó que no le había gustado el guion y "desde el respeto máximo a un equipo de guionistas que hay en estos premios. Entonces, ellos que han sido supergenerosos, yo he ido superchula. Si no me dejan cambiar, no presento. Ellos mismos".

Cuenta Navarro que han salido los guionistas en redes, criticando dichas palabras. Explican que lo consideran una falta de respeto a su trabajo.

Al respecto, dice Herrera que Yolanda Ramos le "parece brillante y divertida siempre. Yo pensaba que eso era parte del guion. A lo mejor es que el guion consiste en decir que no me gusta el guion... y por lo visto no".

LA RESPUESTA DE MARTÍNEZ-ALMEIDA A YOLANDA DÍAZ: "CUANDO UNO ESTÁ TRANQUILO, NO HACE CASO A ESOS COMENTARIOS"

Más allá de eso, Navarro también ha puesto sobre la mesa el tema de la futura paternidad de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, le deseaba mucha suerte a él y a su esposa. Aunque soltaba un dardo contundente al alcalde: "A ver si así vamos mejorando las relaciones, a ver si ser padre le hace pensar su país".

Martínez-Almeida respondía a Yolanda Díaz con un mensaje breve pero muy contundente: "Cojo la baja por paternidad, no solo por imperativo legal, sobre todo por convicción. Es un momento tan especial y extraordinario en la vida que no debe perder uno un segundo. Cuando uno está tranquilo, feliz y sereno como estoy yo, no hace caso a esos comentarios. Si una estuviera tranquila, serena y feliz no haría esos comentarios", concluía su respuesta a Díaz.

Además, la fundadora de Sumar pedía al alcalde madrileño que "ayude para que el PP no vuelva a hacer lo que ha hecho estos días y vote a favor del decreto que el otro día causó tanto dolor y sufrimiento".

ASÍ REACCIONÓ CARLOS HERRERA A LAS CRÍTICAS QUE RECIBÍA ALMEIDA POR SU BODA CON TERESA URQUIJO

Hace un tiempo, y una vez pasada la boda de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y Teresa Urquijo, Herrera habló claro sobre las críticas que recibía el líder del consistorio madrileño por su enlace.

"¿Se acuerdan de todo aquello que nos dieron algunos, esa turra con el respeto a los cuerpos no normativos? Es decir, que si eres obeso o feo o tienes una tara, no tienes que meterte con esa persona", comenzaba preguntando el comunicador.

"Lo cual yo comparto absolutamente. No hay que reírse de la gente por su apariencia física, porque seas muy alto, porque seas muy bajo, porque tengas la cara así o la cara así, pues luego eso es poco compatible con que nosotros mismos, los adultos vayamos lanzando críticas", apuntaba Herrera.

Y es que, como aseguró el director y presentador de 'Herrera en COPE', "toda esa coherencia no opera para los seres de luz de izquierda que este fin de semana se han cebado con los novios y los asistentes a la boda de Jose Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. Que si a esta le sobran kilos, si aquella es una croqueta, si este parece un mermado mental...".

"Lo curioso es que alguno de los que han participado de la jauría en redes sociales ha formado parte o han tenido relación con la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, con la turra que han dado con los cuerpos no normativos y tal y cual", ha sentenciado en una reflexión que puedes volver a escuchar aquí.