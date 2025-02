De víctima a campeón: Nenés, el luchador que aprendió Muay Thai para proteger a su madre

El camino de Nayanesh Ayman, conocido como 'Nenés', es el reflejo de una historia de lucha, supervivencia y superación. Campeón mundial e intercontinental de Muay Thai, su entrada en este deporte no fue por ambición ni gloria, sino por la necesidad de defender a su madre de los golpes de su padre. "No quería que nadie pusiera una mano sobre mi madre", confesó en una emotiva entrevista en Herrera en COPE.

Nacido en Kinshasa, República Democrática del Congo, su madre decidió huir de la relación abusiva con su pareja y buscar un futuro mejor en Europa. "Ella no quería aguantar eso, ni tampoco quería eso para mí", recuerda Nenés sobre la valiente decisión de su madre de abandonar su país natal.

Tras pasar por Francia y Bélgica, llegaron a España, instalándose en Alcorcón, un lugar que, según Nenés, marcó el inicio de una nueva vida. "Para mí, lo normal era ver a mi madre recibir palizas, pero cuando llegamos a Alcorcón, eso se acabó. Descubrí que la vida también podía ser sonrisas".

El descubrimiento del Muay Thai

Su encuentro con este arte marcial se dio de manera fortuita. Un día, mientras caminaba por la calle, vio un cartel de un evento de Muay Thai y lo arrancó para llevárselo a casa. "Me gustó la imagen de dos personas golpeándose, pensé que eso podía servirme", explicó. Poco después, un promotor lo invitó a un gimnasio y así comenzó su trayectoria en el deporte.

El deseo de proteger a su madre y evitar que la historia de violencia se repitiera en su familia fue su principal motivación. "Yo quería ser fuerte, como Muhammad Ali, para que me respetaran y para que mi madre nunca volviera a sufrir", afirmó.

Un camino lleno de obstáculos

No todo fue fácil en su carrera. En 2021, sufrió una grave lesión en la rodilla que lo dejó fuera del ring durante meses. "Fue una etapa durísima, entré en depresión y me cuestioné si valía la pena seguir", reconoció. Sin embargo, su espíritu de lucha lo llevó a recuperarse y volver a competir, logrando posicionarse en el ranking mundial del Muay Thai.

Un campeón con un sueño más grande que el ring

Aunque hoy es uno de los pocos luchadores en España que puede vivir de este deporte, reconoce las dificultades. "En España, no se puede vivir del Muay Thai. Si estuviera en Tailandia, Holanda o Reino Unido, sí, pero aquí no se valora", lamentó.

Su visión de futuro va más allá del deporte. "Estoy con un proyecto social, crear una marca de ropa para ayudar a mujeres y jóvenes. No se puede hacer todo a la vez, así que cuando deje de pelear, ese será mi objetivo", afirmó.

El mensaje de un luchador

Para Nenés, la lección más grande que ha aprendido en su vida es que no hay que esperar a que alguien más nos salve. "De pequeño, creía en los héroes, pero con el tiempo me di cuenta de que nunca me salvarían. Hay que ser nuestro propio héroe y superar los obstáculos de la vida", expresó.

Su madre, a quien dedicó cada uno de sus triunfos, no puede estar más orgullosa. "Mi hijo ha sido muy valiente y quiero que siga adelante, porque es un luchador", aseguró con emoción.

Desde aquel niño que buscaba proteger a su madre hasta convertirse en campeón mundial, Nenés ha demostrado que la verdadera fortaleza no está solo en los golpes, sino en la determinación de cambiar su destino y el de quienes le rodean.