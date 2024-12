Un vecino de Soria hace un pedido en la Plaza de Abastos de Santiago y no puede creer el motivo por el que no le venden percebes: "Problemas"

Cenar este 24 de diciembre va a salir un 12% más caro que la Nochebuena de 2023, según datos de la Organización de Consumidores (OCU).

Si nos fijamos en productos concretos, la subida es aún mayor. La carne, el pescado y el marisco son un 55% más caros que hace un año.

En concreto, las mayores subidas se producen en el pescado y en el marisco, el precio de los percebes, por ejemplo, ha subido un 78%. En el caso de las carnes llama la atención la subida del pavo más de un 6%.

Aunque también tenemos productos que bajan como las frutas y las verduras más usadas en Navidad, por ejemplo, la piña cuesta un 7,5% menos que hace un año y la lombarda ha bajado de media más de un 1%.

En 'Herrera en COPE' hemos tomado el pulso a la cesta de la compra visitando varios mercados españoles para ver cómo están los precios la misma mañana del 24.

Plaza de abastos de Santiago

La primera parada es Galicia, en concreto, la Plaza de Abastos de Santiago de Compostela, un lugar que es un hervidero de gente desde primera hora de la mañana.

Patricia Iglesias, compañera de COPE Santiago, ha podido hablar con la gerente de la plaza, Marta Rey.

"Está siendo un noviembre y diciembre brutal, debido a que se esperaban subidas de precios, hubo mucha gente que congeló sobre todo productos como centollo o camarón. Incluso la almeja", comienza explicando.

Por un lado, tienen muchas compras locales: "Viene mucha gente de la comarca. Estamos encantados y agradecidos. Yo soy muy defensora del producto de nuestra tierra. Si tú no puedes permitirte un producto de la ría, como una lubina, hay alternativas también de la ría que son más baratas y que siguen siendo locales y buenas para la salud".

Pero además, reciben pedidos desde multitud de puntos de España: "Ayer tuvimos mucho ajetreo de pedidos para fuera, que están entre 300 y 1.000 euros. Hay gente que se reúne con amigos, hacen comidas o cenas días previos y en su mesa ponen pescado y marisco gallego".

Para terminar, ha narrado una anécdota que ha vivido con un cliente de fuera: "Los únicos problemas que tengo, a veces, es con los pedidos de fuera porque no siempre hay lo mismo y los precios varían mucho. Hace poco un señor de Soria me preguntaba por qué no había percebes, y yo le decía que es que no había mareas. Pero es que son productos que no salen de una fábrica o una granja, me decía que lo necesitaba, pero es que no lo había. Tienes anécdotas muy curiosas".







El mercado de Catarroja

Otro de los puntos que levanta más expectación estos días es Valencia, en concreto, las zonas más afectadas por la DANA. Carlos tiene una pescadería en el mercado de Catarroja y nos hace una fotografía de la situación allí.

"Después de todo lo vivido, parece que se esté animando un poco. La gente está bastante afectada, esperemos que se vayan recuperando. Pese a todo, estamos ahí dando el mejor servicio.

En toda esta zona estamos ajustando los precios todo lo que se puede. Desde las 8 de la mañana ha empezado a venir gente, hay quien se pone a llorar porque lo ha perdido todo. Llevo 36 años vendiendo aquí y escuchas de todo, es muy duro, pero hay que seguir adelante".

El mercado de Chamberí

En el mercado de Chamberí está nuestra compañera de COPE, Victoria Ballesteros, que explica en 'Herrera en COPE, que "hay mucha gente desde primera hora, incluso había gente esperando antes de que abriera. Veo mucha gente que había encargado y que ha venido a recogerlo a primera hora".

Carlos tiene un puesto de embutidos y hoy espera un día de mucha venta, casi uno de los mejores del año: "Entre hoy y ayer han sido días fuertes. La gente para estos días coge pedidos para asegurarse el producto", ha explicado.

Ballesteros añade que "el producto donde más se nota la subida es el pescado, mientras son muchos también los que se acercan a puestos de frutas y verduras".