Uno de los creadores del programa: "La personas con mucho estrés presentan altos niveles de irritabilidad"

No es agradable, pero a lo mejor es tu caso. Desde hace mucho tiempo no te sientes bien con tu trabajo, estás harto al nivel mental y emocional, estás hastiado, estás chamuscado. No quemado o irritado, sino chamuscado, pero a fuego lento y completamente desilusionado del trabajo.

En España, más de 30.300 personas dejaron su trabajo de manera voluntaria y comunicaron su dimisión en los 6 primeros meses de este año 2022. Casi 170 personas al día llegaron a su límite de estrés en su trabajo y lo dejaron de forma voluntaria en los primeros seis meses del año. Se trata de una cifra histórica en nuestro país. De hecho, a los expertos esto les recuerda mucho a lo que pasó en Estados Unidos hace ya 2 años, en plena pandemia, la Gran Dimisión. Y es que solo en el mes de abril de 2020, 24 millones de estadounidenses dejaron sus empleos. Esta cifra de renuncias por el síndrome del trabajador quemado o burnout, no se había visto jamás en España, y podría estar convirtiéndose en una nueva tendencia en el mercado laboral español.