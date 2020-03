Una concejal de izquierdas de Arrecife: "El coronavirus nos avisa de que hay muchos mayores"

En su programa de este jueves, Carlos Herrera ha difundido también el audio donde se le escucha a la concejal decir lo siguiente: "Hay una crisis de la continuidad del ser humano. Yo pienso que ahora mismo el virus sólo está atacando a personas mayores, no a los jóvenes ni a los niños. No hay ningún caso que se haya detectado a ningún menor. Solamente las personas mayores. A través de este virus, que ha mutado dos veces, yo creo que la naturaleza nos está dando un aviso de que puede que estemos llenando la Tierra de muchas personas mayores y no de jóvenes"

Las palabras de Elisabeth Merino han provocado las carcajadas de Herrera y los tertulianos del programa. "¿Cómo le ponen un micrófono a esta señora?", se ha preguntado Pilar García de la Granja. Sostres asegura que así queda demostrada "la caridad de Podemos"