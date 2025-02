La trascendental conversación que mantuvo Javier Sierra con un hombre en el Prado y que marcaría todo su universo literario: "Me cambió la percepción"

Javier Sierra es colaborador de 'Herrera en COPE' y presenta su nueva novela llamada 'El plan maestro'. Nos desgrana todas las claves de su libro. Te adelanto que tiene bastante que ver con el Prado en algunos episodios.

¿Por qué le gustaba tanto visitar el Prado? Sierra es chico de provincias. Vino a finales de los 90 a estudiar Periodismo. Venía de Teruel "y Madrid se me antojaba un monstruo. El único sitio en el que encontraba cierta paz era el museo del Prado. Se podía entrar, por aquel entonces, con el DNI. Yo pasaba allí muchos domingos. En una de aquellas ocasiones tuve un tropiezo que se convertiría en un universo literario".

En concreto, cuenta que se le acercó un hombre mientras observaba 'La Perla'. "Este hombre me enseñó a secuenciar mi mirada. A mirar punto por punto las cosas importantes y descifrar los cuadros. Descubrí que el arte se podía leer. Y aquello me cambió la percepción. Lo convertí en personaje literario. Ahora, en ese universo, esa novela ha encajado y he desarrollado una nueva trama".

Jamás volvió a coincidir con ese hombre. Y esa ausencia "yo la convertí en literatura. Creo que nos pasa a todos los escritores. Lo convertí en trama e imaginé que me dejaba en las páginas de un viejo libro de astronomía, que me dejaba un acertijo en verso en El Escorial, para que lo encontrase. Es un punto de partido maravilloso para esta nueva obra".

"EL ARTE REQUIERE DE CONTEMPLACIÓN Y REQUIERE PAUSARLO"

Sierra explica que "el intento de descifrar aquellos versos me lleva al Prado, el Louvre, la casa azul de Frida Kahlo. Me lleva por medio mundo y mis protagonistas se encuentran con maestros extraños que les dan claves".

El colaborador de 'Herrera en COPE', por otro lado, también reflexiona sobre el comportamiento de las personas al acudir a un museo. Asegura que "la gente entra en un museo a hacer scroll por los distintos cuadros. En cualquiera de ellos. Quiere ver sus múltiples salas. Cuando salen del museo, están aturdidos y no pueden explicarte lo que han visto. Es que el arte requiere de contemplación. Requiere pausarlo".

¿Tiene alguna obra favorita en el Prado? Lo cierto es que no podría decantarse con uno. 'El Jardín de las Delicias' es uno de ellos, "porque tiene muchas historias asociadas".

¿Quieres descubrir más claves del universo literario de Sierra? Escucha el audio adjunto.