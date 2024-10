Tomás Laso-Argos, el sastre de los famosos, habla claro sobre Topuria y la primera impresión que se llevó al conocerle: "Me di cuenta"

Tomás Laso-Argos, un emprendedor que se enfrentó a la quiebra en sus inicios, ha logrado construir una exitosa marca de trajes a medida que lo ha llevado a vestir a algunas de las figuras más destacadas del mundo del deporte y el espectáculo.

En una entrevista íntima en 'Herrera en COPE', Tomás ha contado a Alberto Herrera cómo comenzó vendiendo camisetas de pádel en la universidad, pasando por trabajar como chófer y llevar discotecas, hasta que finalmente se lanzó a crear su propia marca de trajes, Absolute Bespoke, engañando incluso a sus amigos al principio.

La clave de su éxito, según confiesa, parece haber sido su “capacidad de adaptación y su pasión por la moda y las personas”. Laso-Argos explica a Alberto Herrera cómo supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron, como los viajes a “Londres, México o Tailandia”, para expandir su negocio y establecer vínculos con figuras de renombre como el futbolista Falcao o el luchador Ilia Topuria.

Sobre este último, Tomás reconoce que “para mí es una persona que me ha marcado, ya no por el éxito que tiene. Me marcó desde el día uno que vino y nadie le conocía. Está claro que dentro de esa persona había algo muy especial”

A pesar de los altibajos, como la crisis provocada por la pandemia, Tomás ha logrado reinventarse y diversificar su marca, creando Mr. A.B. para poder escalar su negocio más allá de los trajes a medida. Su presencia en redes sociales también ha sido clave para darse a conocer y conectar con un público más amplio.

Más allá del éxito empresarial, Lasso destaca la importancia de sus raíces familiares y la figura de su abuelo materno, a quien considera su principal referente y ejemplo a seguir. "Me críe con él y era mi ejemplo de hombre en casa y fuera de casa", afirma.

Con una mezcla de determinación y pasión por lo que hace, Tomás Laso-Argos ha logrado convertirse en una de las voces más reconocidas del mundo de la moda , demostrando que con esfuerzo y creatividad, incluso los sueños más ambiciosos pueden hacerse realidad.

Además, Laso-Argos también ha hablado sobre Topuria. Es muy bien amigo suyo e indica que le marcó el día 1 en el que le conoció y no era una persona mediática.

La primera impresión que le causó fue muy buena e indicó que estaba claro que "dentro de esa persona había algo muy especial y las personas que me lo recomendaron para que vinieran, estoy superagradecido". Le elaboró un traje rojo. Que dio la vuelta al mundo.

"Me vino con un regalo increíble, me dio las gracias, y yo me di cuenta de que tenía algo muy especial detrás", dijo haciendo referencia a Topuria y dejando claro el gran cariño que tiene al boxeador.

