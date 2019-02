Tensa entrevista de Herrera a la Conseller de Justicia Ester Capella

Tiempo de lectura: 2



El primer momento de discusión se ha producido cuando Capella ha asegurado que aplicar el artículo 155 es un instrumento para la represión. "No le admito eso. El 155 es constitucional. Es un artículo votado por todos los españoles, incluidos los catalanes", ha defendido Herrera. Para la consejera, sin embargo, se le ha hecho decir al artículo 155 "aquello que Fraga no consiguió introducir cuando se elaboró la Carta Magna". Además, Capella considera que el 80% de los catalanes quieren un referéndum y no le gusta que haya presos políticos. "Este es mi análisis, lo pueden compartir o no", ha dicho.

Obviamente, Herrera no lo ha compartido. "No comparto con usted la apreciación de los presos políticos. Son presos que han cometido delitos muy graves contra el ordenamiento jurídico", le ha explicado Herrera. La consejera ha acusado al comunicador de no amparar la presunción de inocencia, mientras que Herrera le ha recordado que hay una instrucción y una Fiscalía que los acusa de dichos delitos.

Además, Herrera ha defendido que dos millones de catalanes no pueden decidir lo que sea Cataluña sin consultar conmigo. "Cataluña es mi país y yo tengo derecho a decidir qué pasa con mi país. Apelar a la autodeterminación se queda trasnochado", ha dicho. Capella ha admitido que el término autodeterminación puede haber perdido valor históricamente y que no considera Cataluña como una colonia aunque a veces "el Reino de España actúa como si fuera una metrópoli".

Por último, Nicolás Redondo ha sido el más tajante con la consejera. "Es difícil hablar con alguien que tiene una intervención plagada de anacolutos. Usted amará el Derecho por encima de otro, menos de su visión nacionalista. Los catalanes pueden decidir, pero lo que tenemos los españoles según la Constitución que se aprobó, es el derecho a decidir si ustedes deciden o no. Y ese derecho que es fundamentalísimo para mí me lo conculcó durante dos referéndum y en dos años. Usted me quitó mis derechos como ciudadano español", le ha espetado. Tras sus palabras, Capella le ha pedido que no se pusiera nervioso y que entiende que a veces le pueda más la "testosterona". "A mí no me diga que tenga problemas de diálogo cuando yo he dialogado en el País Vasco con todo el mundo", le ha respondido Redondo.