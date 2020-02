Sostres defiende a Plácido Domingo: "No me gustan los linchamientos"

En "Herrera en COPE", Salvador Sostres ha querido salir en defensa del tenor. "Yo quiero mostrar mi afecto y admiración de siempre a Plácido Domingo. Es un señor que se ha disculpado porque considera que igual no estuvo acertado en algunas cosas y no me parece bien que le retiren de los espectáculos que tenía concertados. Me parece que es uno de nuestros mejores artistas y que una vez que ha pedido disculpas no hay nada más que decir. No me gustan los linchamientos y no me parece de país civilizado que a los artistas se les persiga. Si hay algo que reprochar a la persona, se le reprocha. Pero a los artistas, no. Y Plácido Domingo, al margen de que la persona haya podido hacer algo por lo que tuviera que disculparse, como artista ha sido uno de los grandes honores y privilegios que ha tenido España en las últimas décadas. Y yo quería agradecérselo", ha dicho.

Unas palabras que no han compartido José María Fidalgo o Fernando Jáuregui. "El estatuto de artista no impide someterse al veredicto de algo que tiene que ver con la convivencia y moral", ha dicho Fidalgo. Jáuregui cree que lo que no es civilizado es "abusar de señoras". Pese a no tener el apoyo de sus compañeros de tertulia, Sostres ha mantenido su tesis: El artista tiene mérito, una carrera que le avala y una hoja de servicios a España que no tiene nadie. Yo creo que ante un linchamiento, él ha salido por la tangente. Las denunciantes estaban dispuestas a aceptar el dinero. ¿De qué estamos hablando, de compensación o de dignidad?, ha continuado argumentando.

Para Fidalgo, si Plácido Domingo estaba dispuesto a retribuir a las denunciantes "hay un reconocimiento explícito" del daño causado.