Sergio Fernández, 'El portero de Tiktok': ''En este oficio no esperas que te den las gracias''

A Sergio le han intentado apuñalar varias veces: ha recibido palos, patadas en la cabeza, le han roto músculos del cuerpo y le han partido vasos en la frente. Y todas las noches tenía que volver a la puerta donde ha vivido todo esto.

Un día, su hijo le animó a hacer vídeos sobre su trabajo para redes sociales. El primero fue hace un año, en mayo de 2022. En este tiempo, algunos han alcanzado las 75 millones de visualizaciones. Al principio recibió mensajes en contra, porque según él ''nadie tiene cariño hacia los porteros de discoteca''. Sin embargo, sus recreaciones a la puerta de los locales tienen un éxito enorme. Muchos jóvenes empezaron a acercarse al suyo sólo para saludarle y ha recibido mucho cariño en general. Hoy publica su libro: ''Sergio Fernández, el portero de TikTok''.

Ha explicado a Alberto Herrera sus comienzos: quería ser futbolista, de hecho pasó la primera prueba del Real Madrid. Su primero puesto como portero fue en la Joy Eslava. Y no tiene duda, los dos mandamientos de todo portero son la paciencia y la profesionalidad. ''Si no tienes paciencia, no puedes ser portero de discoteca''.

Ha pasado por varios lugares de la noche madrileña y tiene mil historias que contar. Por ejemplo, una vez le salvó la vida a un chico: le habían apuñalado y tuvo que sacarlo a la calle y presionar la herida hasta que llegó la ambulancia. Días después volvió, ya recuperado, a darle las gracias: ''Es una sensación muy bonita y que no esperas, porque casi nadie te da gracias en este trabajo, lo haces porque sí''. Y ha querido dejar claro que ''los porteros no son guardias de seguridad. No tenemos potestad para intervenir en ninguna pelea, si lo hacemos es como personas, para que no se vacíe la discoteca''.

Sin embargo, ha tenido que dejar el oficio de portero durante un tiempo: tanta gente va a verle ''que no puedo ejercer mi trabajo profesionalmente''. Pero Sergio no para, ha explicado a Alberto sus nuevos proyectos.