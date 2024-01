Sergio Bolaños, el joven influencer que triunfa en TikTok: "Pensaba en divertirme"

Sergio Bolaños explica el motivo por el que se llama 'peldanyos': es por su apellido.

Hay un episodio en su vida que le cambia. De repente, se dio cuenta de que a las cosas hay que ponerle ganas. "En los momentos en los que he cambiado son en aquellos en los que he tomado fondo. La gente suele cambiar en ese tipo de situaciones extremas", cuenta.

Como contamos, descubrió que no le gustaba la ingeniería. Tuvo una corazonada. "Mi padre es ingeniero y me animó a estudiar su carrera. Más o menos me puse al día con las matemáticas que llevaba atrasadas". El último año de carrera lo pasó en pandemia. Tuvo mucho tiempo para pensar y subió ahí el primer vídeo que le catapultó a la fama.