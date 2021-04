Rodrigo Rial, experto en Flebología: "La vacuna de AstraZeneca es segura en un porcentaje mayoritario"

La sección de Flebología y Linfologia de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (Seacv)emitía el pasado lunes un comunicado ante las dudas generadas sobre los casos de trombos relacionados con la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca: “los casos de trombosis notificados tras la administración de la vacuna de AstraZeneca han sido muy escasos y el beneficio de la vacunación supera sus potenciales riesgos”.

Señala este organismo que esta vacuna “no supone un aumento estadísticamente significativo del riesgo global de aparición de coágulos (trombos). Se han publicado un total de 25 casos acontecidos en 20 millones de personas vacunadas en Europa. Estos casos, que podrían estar relacionados con la vacuna, han sido de dos tipos de efectos adversos trombóticos. Una mayoría relacionados con clases de trombosis no habituales” y añade que “hasta la fecha, los pacientes con enfermedad venosa crónica (varices) o con enfermedad tromboembólica venosa, no parecen constituir un grupo de riesgo especial para la aparición de posibles efectos adversos de la vacunación con AstraZeneca. Su administración no está contraindicada en estos grupos de pacientes, ni está indicado recibir ningún tipo de profilaxis antitrombótica por este motivo”.

En "Herrera en COPE", el doctor Rodrigo Rial, presidente de Flebología de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular ha remarcado que el comunicado de la Sociedad se debió al gran número de consultas de personas afectadas por enfermedades venosas. Señala el doctor Rial que un trombo, "es un coágulo de sangre que se deposita en un vaso sanguíneo, puede ser venoso, puede ser arterial, lo más frecuentes son los venosos en las piernas que pueden desplazarse, también la embolia de pulmón es una parte de la enfermedad tromboembólica, pero hay muchas clases de trombos pueden ocurrir en el cerebro, pueden ocurrir en el corazón que produce los infartos agudos de miocardio, en fin es una enfermedad muy compleja y no se puede simplificar con una sola palabra".

¿Las personas que tengan un tratamiento preventivo para evitar la formación de trombos, estarían prevenidas contra las consecuencias de una trombosis? "Nunca hay una prevención completa ni en los pacientes que están tratados con heparina, o con Sintrom, ni siquiera estos porque no existe la prevención completa" señala el doctro Rial.

¿Los casos de trombos detectados tras la administración de estas vacunas son los habituales? "No, desde luego que no son los habituales, la mayoría han sido relacionados con un tipo especial de trombos con la disminución del número de plaquetas que son los que inician la coagulación. Esa disminución de las plaquetas de forma paradójica produce trombos en venas menos frecuentes como en las cerebrales y eso hizo que se comenzase a investigar si la vacuna de AstraZenaca podría originar esto trombos tan excepcionales que se habían visto, decir que son extraordinarios, excepcional. Las causas se están investigando, pero parece que existe un mecanismo inmunológico no bien aclarado similar al que existe en otras enfermedades en las que los propios anticuerpos también disminuye las plaquetas, pero se está investigando"

Mujer y menor de 55 años, es la característica común con los pocos casos que manejamos, ¿se puede establecer algún tipo de prioridad? "Hablamos de pocos casos, marginales, establecer una consecuencia estadística de lo que está ocurriendo es muy difícil. Imagino que habrá tenido algo que ver en la determinación de esta decisión tan poco ajustada a la evidencia científica que se vacune solo con AstraZeneca a los de 60 a 65 años, que no es lo que ha dicho la Agencia Europea del Medicamento. El riesgo es muy muy bajo. Por eso sacamos ese comunicando tratando de transmitir tranquilidad a la población, y esa tranquilidad que tratamos de transmitir parece que no lo vamos a conseguir pero la vacuna con AstraZeneca es segura".

¿Qué síntomas se pueden tener si se tiene un trombo? “ La inmesa mayoría son asintomáticos, pero se puede producir un aumento de la extremidad, puede acompañarse de dolor, pero en otros casos o no, pero eso es más en la trombosis superficial”

El peligro es que el trombo viaje y deje sin riego sanguíneo a un órgano vital en el caso del corazón es fulminante, ¿cuál reviste más gravedad? “Cuando un trombo viaja ya lo cambiamos de nombre, entonces lo llamamos embolia . Cuando se produce en el mismo lugar es lo que llamamos trombosis. El más conocido es el infarto de miocardio, pero también una gran parte de los íctus se producen por trombosis, y la embolia de pulmón son los más graves” especifica el doctor Rial.

Las personas con problemas vasculares, ¿son un grupo de riesgo para esta vacuna? "No, eso es lo que hemos intentado transmitir que no existe esa relación, los pacientes son mayoritariamente mujeres y jóvenes, como usted ha dicho, pero no hay relación entre personas con varices y los trombos con los trombos provocados por la vacuna de Astrazeneca”.

Para los que han recibido la primera dosis ¿qué recomienda? La autoridad sanitaria es la que va a decidir qué es lo que hay que hacer, me gustaría que todos siguiéramos las directrices de quién sabe de esto, pero todavía no se ha pronunciado sobre esto la Agencia Europea del Medicamento, pero hasta ahora dice que no se paralice y quien ha recibido una dosis, reciba una segunda, no hay ninguna razón para que no se pueda dar la segunda dosis a la que ya ha recibido la primera dosis y vuelvo a decir que no sabemos por qué se ha acotado la vacunación a ese rango de población porque eso es paralizar la vacunación” subraya el experto en flebología.

¿Qué diferencia la fórmula de AstraZeneca de las otras? No soy experto en vacunas, pero sí son diferentes, las vacuna Pfizer y Moderna actúa sobre el RNA del virus y la AstraZeneca va contra la cápsula del virus. En cuanto a las directrices de la EMA, estas directrices cambiantes, no se pueden controlar, existe una regulación importante en la Unión Europea en el sistema de fármaco vigilancia y funciona razonablemente bien, desde luego los cambios de opinión y los bandazos no son buenos. La EMA se ha mantenido de forma regular en lo que ha dicho esto, y lo que ha dicho el directivo de la EMA es algo que nosotros ya lo habíamos dicho: estos trombos que podrían estar relacionados con la vacuna, yo también lo creo que puede haber una vinculación, pero como ocurre con otras enfermedades, creemos que hay una vinculación, pero es complicado explicar con palabras sencillas porque ni nosotros mismos lo llegamos a comprender bien”.