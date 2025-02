Este es el riesgo que corre la salud de tus hijos si no duermen las horas necesarias: En la vida adulta

El sueño es uno los pilares de nuestro bienestar. Sea cual sea nuestra edad, el descanso es una parte fundamental para afrontar el día con energía.

En 'Herrera en COPE' hemos charlado con el neurofisiólogo clínico y uno de los grandes expertos en sueño de nuestro país, Javier Albares, para poner en valorar esta actividad cotidiana a la que muchas veces no prestamos la atención necesaria.

lA IMPORTANCIA DEL DESCANSO EN LOS MÁS PEQUEÑOS

El experto ha puesto el foco en el descanso de los más pequeños, explicando la importancia que tiene en su desarrollo y cómo los padres deben hacerles conscientes de ello: "Si por alguien podemos hacer en especial en nuestra vida es por los jóvenes, por los niños y adolescentes. Todo lo que pongamos va a determinar el resto de su vida en grandes aspectos".

Recuerda que el sueño es "un pilar básico para todas las personas, pero más para los niños y adolescentes". Pero, ¿por qué es tan importante que los más jóvenes duerman bien?

Como explica el experto, "un niño y un adolescente que no duerme lo suficiente no tiene un desarrollo neurológico, normal, no tiene una capacidad de aprendizaje normal. No va a desarrollar la empatía, la creatividad, la capacidad matemática, la capacidad del lenguaje. Es decir, todas estas funciones fundamentales a desarrollar en la infancia y la adolescencia, porque es cuando más neuroplasticidad hay".

Y es que "si no aprovechamos esa etapa y se produce esa neuroplasticidad máxima mientras estamos durmiendo, después vamos a tener que funcionar toda nuestra vida adulta con menos recursos. Entonces hay que hacer especial hincapié en que es básico que nuestros niños y adolescentes te duermen las horas suficientes".

Albares también ha destacado que estamos consiguiendo que cambie la percepción del sueño, ya que, "cuando les preguntamos a los adolescentes si consideran importante el sueño, te dicen que sí".

Pese a este cambio en la tendencia, ni el 5% de los adolescentes duermen las 9 horas recomendadas: "Es terrorífico y la causa es multifactorial. Tenemos unos horarios en nuestro país... vamos a cenar tardísimo, extraescolares, una auténtica aberración. Estamos teniendo a los adolescentes que salen de sus actividades deportivas a las 10 y a las 11 de la noche. Y luego el gran veneno que nos ha cogido en estas últimas generaciones, que son las pantallas".

El riesgo de ponerse varias alarmas

El neurofisiólogo explica que "a última hora del sueño es tan importante como el resto, pero lo que pasa es que en este final del sueño tenemos mucho sueño REM, que es una fase del sueño que es nuestro psicólogo nocturno.

Todos tenemos por suerte un psicólogo gratuito y accesible, que es nuestro sueño, y esa fase REM nos sirve para recolocar, nuestras emociones, nuestras vivencias del día a día. Y está concentrado básicamente en la segunda mitad de la noche.

Por lo tanto, si perdemos una hora de sueño, no solo perdemos un porcentaje alto del sueño, sino un porcentaje mucho más alto de sueño REM de nuestro equilibrio emocional".

Disfruta aquí de la entrevista completa.