La revelación de Rosa Díez que provocará la vergüenza de los sindicatos: ¿"Dónde están?"

Rosa Díez ha criticado que los sindicatos no estén ejerciendo presión sobre el Gobierno ante el impago del ERTE a muchos trabajadores o el masivo contagio de sanitarios durante la pandemia del coronavirus debido a la falta de equipos de protección. En un sección semanal de cada viernes en "Herrera en COPE", Díez ha tildado de "drama humano" que muchos trabajadores aún no hayan cobrado el ERTE que les corresponde tres meses después. "¿Dónde están los sindicatos para hablar en nombre de estos trabajadores? ¿Para hablar de los sanitarios contagiados? En la España de Sánchez en la que sus amigos se han hecho multimillonarios y se han establecido 200 normas sin control, hay trabajadores que no les dan lo que les corresponde. Me parece muy notable que los sindicatos estén callados", ha dicho.