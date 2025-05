La reacción de Carlos Herrera al enterarse de que Melody acudirá a 'El Hormiguero' tras su plantón a 'La Revuelta'

Publicado el 28 may 2025, 07:59

te puede interesar Melody rompe su silencio tras Eurovisión y así reacciona Carlos Herrera a sus palabras sobre Broncano

Melody sigue en el foco de la noticia. La representante de España en Eurovisión ha vuelto a los titulares al conocerse que este miércoles acudirá como invitada a 'El Hormiguero'. La noticia llega después de su 'plantón' a 'La Revuelta' y sus palabras hacia aquellos que la habían criticado.

La última hora sobre la artista se ha colado en 'Herrera en COPE' de la mano de María José Navarro. La colaboradora ha querido compartir con Carlos Herrera y todos sus oyentes la noticia de su visita a Antena 3, además de las palabras de Broncano y las de Silvia Intxaurrondo.

la respuesta de dAVID broncano

El presentador de Televisión Española aseguraba que no van a pedir disculpas a Melody y ponía el foco en la salud mental: "Lo que me parece feo es que después de eso, ella aluda a la salud mental y que diga que nosotros hemos dicho todo esto por eso.

Utilizar la carta de la salud mental como si fuese una carta blanca cuando algo te molesta que te ha dicho alguien o que te has picado porque estás frustrada porque no has quedado en Eurovisión como tú querías. Utilizar la carta de salud mental para esto, cuando hay gente que sí que tiene problemas de este tipo reales, creo que banaliza los problemas de salud mental de un montón de gente".

las palabras de SILVIA Intxaurrondo

Por su parte, Intxaurrondo ponía el foco en las palabras de Melody, asegurando que no podía opinar sobre las cuestiones políticas que rodeaban al festival por contrato. "Yo creo que expresarse políticamente puede hacerlo y de hecho hay muchísimos candidatos que lo han hecho y no ha pasado absolutamente nada.

RTVE Melody durante la rueda de prensa de RTVE

Hay que ver si está escurriendo el bulto o si lo que está pensando Melody es, si yo digo lo que realmente pienso es que va a arder Troya y las consecuencias para mí como artista van a ser terribles.

Tenemos que pararnos y pensar cómo hay una persona que en este país no quiere posicionarse sobre los derechos humanos porque cree que alguien en su cabeza la va a poner una etiqueta política", aseguraba en una visita a 'La Familia de la Tele'

lA REACCIÓN DE cARLOS hERRERA

"Es flipante el movimiento de TVE con lo de Melody", apuntaba Navarro tras escuchar las palabras de los dos presentadores de la televisión pública y añadía la última hora, que la sevillana acude esta noche a una entrevista con Pablo Motos.

Herrera escuchaba atentamente los detalles en torno a Eurovisión, que se celebró hace ya más de una semana y añadía un "¡qué bueno!", respecto a la entrevista que concederá en la noche de este miércoles Melody.