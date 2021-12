Rajoy, sobre las diferencias entre Casado y Ayuso: "Estas cosas acaban arreglándose"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sostiene que las posibles diferencias que puedan existir entre dos pesos pesados de su partido como son Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso "se acabarán arreglando". En su entrevista este viernes con Carlos Herrera en COPE, el exlíder del PP ha admitido que le hace "ilusión" que ambos asistan al acto de presentación de su libro, que tendrá lugar este miércoles. Precisamente este acto será el primero en el que coincidirán públicamente Casado y Ayuso tras cuarenta días sin verse.

"A mí me hace mucha ilusión que vengan a la presentación de mi libro porque yo llevo en este partido cuarenta años. Que el presidente de mi partido y que una figura tan reconocida como Ayuso vengan me alegra. Y si no vinieran me hubiera fastidiado", ha dicho. ¿Y se solucionarán sus diferencias de cara a la fecha del congreso en el que se elegirá al futuro líder del PP madrileño? Rajoy es breve pero claro: "Lo que he vivido en política te hace aprender que estas cosas acaban arreglándose. La gente que simpatiza con el PP no debe tener dudas de que esto se arregla", ha sentenciado.