¿Qué supone que el TC avale la reforma que permite a las menores abortar sin permiso? "Está ideologi

El Tribunal Constitucional ha avalado este martes la reforma legal aprobada en 2023 que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin permiso de los padres.

El Pleno del Alto Tribunal ha aprobado el borrador de la sentencia que ha redactado la magistrada de la progresista Laura Díez, quien defiende que la norma es constitucional.

Benigno Blanco es abogado y exdirector del Foro Español de la Familia. Con él, reflexionamos sobre esta reforma en 'Herrera en COPE'. Al comienzo de su intervención, ha indicado que no le ha sorprendido porque "el TC ya manifestó dos cosas: la primera es, que para el TC, el no nacido no existe. Llegaron a decir que es una parte sin más del cuerpo de la madre. Y, por lo tanto, cuando anulas una de las dos partes en conflicto y solamente queda la mujer, hay libertad absoluta para abortar".