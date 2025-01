Las palabras de Carlos Herrera a Jordi Évole por la entrevista que le 'robó': "No te guardo rencor"

"Yo no te guardé ningún rencor por la entrevista que me levantaste". Con esta frase bromeaba Carlos Herrera con Jordi Évole durante el paso de este por los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

El periodista concedía una entrevista con motivo del estreno de la nueva temporada de 'Lo de Évole', durante la cual ambos han hablado de entrevistas que han sido importantes en su carrera.

"Pues fíjate, yo no te guardé ningún rencor porque me levantaste la primera entrevista con el Papa, siendo el Papa el jefe de esto", comentaba Herrera dando pie a una distendida charla sobre Francisco.

Siguiendo el tono divertido, Évole comentaba lo que le dijo al concederle la entrevista: "Es que yo también se lo dije. Digo, usted sabe, usted sabe lo que está haciendo. Usted sabe, Francisco, de verdad, que le van a llamar comunista. Todavía más".

Por su parte, Herrera añadía: "Sí, sí, luego yo se lo dije. Digo... Bueno, pero oiga... primero se lo dio a otro. Y él me decía, pero todos, todos en la casa del señor".

Sus respectivas entrevistas con el papa francisco

A día de hoy, tanto Herrera como Évole mantienen relación con el Papa.

En concreto, Évole ha explicado cómo habla con él: "A mí me gustan las respuestas que me envía. Nos escribimos por mail, entonces yo escribo normal en el mail, y él me contesta en un tarjetón escrito a mano. Con una letra muy chiquita, que tienes que ampliártela para no perderte ninguna letra. Y la verdad es que siento un enorme orgullo de tener esta relación con el Papa.

Carlos Herrera y Jordi Évole

Mi familia es una familia de profundos principios cristianos. Mi madre es una persona que va a misa por las veces que yo no voy".

Además, cuando estuvo con él, le pidió que le bendijera un rosario que luego le llevó a su madre. "Poderle llevar un rosario bendecido por el Papa me hace mucha ilusión", aseguraba.

Por su parte, Carlos Herrera le llevó de regalo una fotografía de la Virgen de la Candelaria, que es la hermandad de la cofradía a la que pertenezco, la hermandad. "Y él se la llevó debajo del brazo. Le rezamos una Ave María juntos. Está muy bien rezar una Ave María con el Papa", añadía Herrera.

vUELVE A VER LA ENTREVISTA COMPLETA DE hERRERA A éVOLE