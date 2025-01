Jordi Évole desvela cómo le afectó la respuesta que le dio Carlos Herrera sobre la exhumación de Franco: "La gente piensa..."

Jordi Évole ha pasado este viernes por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para presentar una nueva temporada de 'Lo de Évole'. En un momento dado, Herrera y Évole han charlado sobre la entrevista que Évole le hizo al director de 'Herrera en COPE'.

El comunicador ha asegurado que pasaron un buen rato. Sin embargo, y más allá de eso, el director de 'Lo de Évole' recuerda que hay un instante del programa que, pese al transcurso del tiempo, todavía le recuerdan.

"Me lo envían cada día. Hay alguien que tiene la gracia de enviármelo. Hubo un momento que te dije: 'Hay una frase de Manuel Vicent que dice que habría que extirpar el franquismo a los españoles. Pero del cerebro. Y tú me dijiste: 'Sobre todo, a los de izquierdas'. Y yo te reí la gracia, me pareció muy gracioso. Pero con un punto de verdad", explica Évole en 'Herrera en COPE'.

Cargando…

Lo que le sorprende, indica el periodista, es que "la gente piensa que a mí ese corte me molesta".

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Escucha la entrevista de Carlos Herrera a Jordi Évole

Herrera ha reflexionado sobre el fenómeno viral. De hecho, a él le están mandando "desde hace 10 años. Un pantallazo en el que se dice 'notición': Herrera y otro periodista van a formar un equipo para hacer un programa en TRECE para desmontar blabla... siempre digo que es un fake y que lleva muchos años dando vueltas".

Es curioso, por otro lado, (y concluyendo Évole su reflexión al respecto), porque sabiendo la gente que el programa es editado, "si a mí no me hubiese gustado, lo corto y ya está. ¿Por qué voy a borrar una respuesta brillante de un invitado?".

El francomodín

El Gobierno está llevando a cabo en este 2025 el proyecto "España en Libertad. 50 años" con el propósito de “transmitir a los jóvenes la importancia de vivir en democracia”. Durante los próximos doce meses, se celebrarán cerca de un centenar de eventos en los que se conmemora la muerte de Francisco Franco, que abarcarán desde conferencias y exposiciones hasta proyecciones audiovisuales y otras actividades.

La página web habilitada por el Gobierno para seguir la agenda de eventos incluye una serie de coloquios y congresos que tienen como fin "trasladar la Universidad al espacio público". Por ejemplo, este pasado jueves 16 de enero, el presidente del Gobierno presidió en Moncloa el acto de presentación del Programa de Encuentros y Congresos.

El 3 de febrero se estrenará la serie documental de RTVE La conquista de la democracia, cuyo objetivo es destacar el papel crucial de los movimientos sociales en la conquista de la democracia en España.