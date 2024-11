Paiporta intenta recuperar la normalidad dos semanas después: "Ya se ve el negro del asfalto y algunas señales pintadas en el suelo"

En muchos municipios de Valencia siguen mirando al suelo para quitar el lodo de las calles, pero este miércoles tienen también la vista puesta en el cielo ante la alerta por una nueva DANA que se espera que pueda descargar de nuevo agua sobre todo en el levante y Andalucía.

En Paiporta está nuestro compañero, Álvaro García, que ha destallado en 'Herrera en COPE' la última hora de la situación en uno de los municipios más afectados por las inundaciones de hace dos semanas.

"Coches en las puertas no hay, objetos en las puertas tampoco hay, lo que sí hay y es el titular que te puedo dar hasta ahora es que, en torno a las 12h ha dejado de llover.

Hasta entonces caía una lluvia fina, molesta, veías incluso los cascos de los bomberos como se tenían que limpiar la visera para quitarse esa fina capa de agua", ha comenzado explicando.

Una de las novedades del día es que el pueblo este miércoles es una especie de "pueblo fantasma en cuanto a vecinos": "Solo vemos servicios de emergencias. Esta es la otra novedad de aquí en Paiporta, también en otros municipios de la zona que están afectados por esta DANA. Voluntarios muy pocos, de hecho hay instrucciones de que no entren voluntarios".

Todo ello debido a que "las instrucciones son sentido común, precaución, no salir de sus casas. Hablando con los ayuntamientos de estos municipios me decían que no hay que alarmarse, ni hay que preocupar a la gente, pero por precaución lo que toca ahora es resguardarse y seguir la evolución y los que puedan trabajar que lo sigan haciendo", añade el periodista.

Paiporta intenta recuperar la normalidad

Por otro lado, en Paiporta empieza a recuperarse cierta normalidad en algunos aspectos dos semanas después de la tragedia: "Ya no hay coches, esa es la gran diferencia en estas calles. Si miramos el asfalto, todavía vemos esta fina alfombra de barro sigue tapando las calles de Paiporta, pero el optimismo también aquí lo tienen.

Por ejemplo ahora en una parte transitable de esta calle ya se ve el negro del asfalto y veo por ejemplo ya la señal de la pintura de que pueden aparcar minusválidos en el suelo, la pintura azul que ya indica las líneas también de ese aparcamiento, es decir, las líneas amarillas también, es decir, que poco a poco van recobrando una relativa normalidad".

Lo que se sigue viendo a las afueras de la localidad son montones de coches apilados: "Anoche me acercaba a uno de esos montones de coches, veía un par de ratas por allí y hablando con Policía Nacional me hablaban del olor que hay".