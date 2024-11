La decisión que ha tomado un maestro fallero tras las inundaciones en Valencia: "Lo pongo en redes sociales"

Este fin de semana, centenares de voluntarios se han desplazado hasta Valencia para continuar ayudando en las tareas de limpieza, un gesto que refleja que las muestra de solidaridad no paran.

Nuestro compañero de COPE, Álvaro García se ha desplazado hasta Carcaixent, donde Juane tiene su taller fallero.

Si uno piensa en Valencia es imposible no pensar en las fallas y como no podía ser de otra manera, los artistas falleros no podían quedarse de brazos cruzados tras las terribles inundaciones que asolaron Valencia el pasado 29 de octubre.

uN RASTRILLO ARTESANO PARA AYUDAR TRAS LAS INUNDACIONES

En el caso de Juane, nos enseña su taller y entre todas sus obras habla con orgullo sobre todo de una figura. Se trata de un rastrillo que se ha inventado estos días para quitar el fango y que ahora vemos colgado en la parte de fuera de su nave.

"Nos hicimos unas para nosotros porque queríamos ir a ayudar y al mismo tiempo pensé, voy a hacer unas cuantas para que la gente del pueblo coja y se vaya a los sitios", comienza explicando el maestro fallero.

Tras la creación, decide ponerlo en redes sociales y dejar varios en la parte de fuera de su taller para cualquiera que pase por allí pueda cogerlo

Álvaro García El rastrillo que ha creado Juane en su taller fallero

"Ahora, de hecho, veo seis rastrillos colgados de la verja y probablemente alguno de estos coches que se acercan por aquí parará y se llevará uno sin necesidad de avisar y, ojo, porque Juane no descuida los detalles", añade Álvaro García.

Además, los palos tienen un mensaje muy especial: "Pone las palabras amunt y avant, que es una cosa muy valenciana, amunt de arriba y avant de adelante. Y en el otro lado del palo pone ánim, que es ánimo. Para el que coja la pala sepa que tiene que pelear".

En estos días, Juane ya ha fabricado más de 400 rastrillos de madera de metro y medio. Quedan cinco meses para la época de Fallas, pero aquí nadie quiere hablar de fiestas y por ahora eso, entre lágrimas, toca aparcarlo. Pero eso sí, el ingenio fallero nunca se pierde.