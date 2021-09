Moreno Bonilla: "El sistema de financiación está taponado por Cataluña y los independentistas"

Los presidentes de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), y de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (PSOE), han sellado una "alianza" para urgir a la reforma del modelo de financiación autonómica y han acordado pedir hasta entonces un fondo transitorio de compensación, algo que el presidente andaluz ha cifrado en 1.700 millones anuales.

Los dos dirigentes autonómicos se reunína este martes en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta, para iniciar "un recorrido" que lleve al primer plano político lo que consideran una urgente necesidad de reformar el modelo actual por la "infrafinanciación" de estas comunidades, que suman casi un tercio de la población.

Mientras se alcanza un acuerdo que admiten que será "difícil", Andalucía y la Comunidad Valenciana reclaman la creación de un fondo transitorio compensatorio "de nivelación", que se prorrogue automáticamente hasta la entrada en vigor del nuevo modelo, y en el que se incluiría también a Murcia.

Ha sido el presidente andaluz el que ha puesto la cifra a esa reclamación, ya que ha hablado de que en la Junta tienen estimaciones que situarían la compensación en un total de 1.700 millones anuales para Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, las "peor financiadas".

En "Herrera en COPE", el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla ha recalcado que lo que le ha llevado a este acuerdo con Ximo Puig es que "tanto Andalucía como Valencia, como Murcia, como Castilla-La Mancha son las comunidades autónomas peor financiadas por un modelo que se aprobó en 2009 por un solo voto, el de la Esquerra Republicana del señor Carod Rovira y que ha condenado a la Comunidad Valenciana y a la de Andalucía a recibir 4.000.000 de euros al día menos de lo que le corresponde por población y por servicios públicos que tenemos que prestar".

"El modelo de financiación autonómica que se hizo en la etapa del señor Rodríguez Zapatero tiene un déficit de financiación para el conjunto del sistema en torno a 15.000.000 millones de euros, todas las comunidades autónomas salen mal financiadas en función de los servicios que estamos prestando. Tendríamos que buscar una fórmula, es cuestión de audacia, negociación y de diálogo, para que ninguna resulte perjudicada. Lo que no podemos consentir, desde Andalucía es dejar pasar un año más donde cada año son mil millones menos en nuestra financiación, no puedo competir con las manos atadas atrás, son ya 10.000.000.000 millones de euros menos", afirma el presidente andaluz que insiste en que "si queremos una calidad de servicios públicos acordes con las necesidades de hoy en día, sanidad, educación, dependencia, hay que actualizar esas finanzas para que podamos ajustarnos a la realidad, algo que no ocurre desde 2009 y eso está afectando a los servicios de dos comunidades que representan casi el 30% de la población española. Estamos hablando de Andalucía que es la tercera economía de España y de la comunidad valenciana que es la cuarta economía de España. Por lo tanto, si hay un problema en esas dos comunidades autónomas, hay un problema en España".

Reclamaciones que ya llevó a cabo el gobierno andaluz cuando lo presidía Susana Díaz y era consejera la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el apoyo del entonces líder de la oposición en el parlamento andaluz, Juanma Moreno, cuando gobernaba el señor Rajoy, "cambian los tercios, cambia el Gobierno y la señora Montero se ha olvidado de todas esas reclamaciones y patada para adelante. Pero mientras nosotros tenemos una hemorragia" critica el presidente de Andalucía.

"Lo que defendemos no es contra nadie, no es un frentismo sino queremos abrir un debate en la agenda política española sobre un modelo de financiación autonómico que es antiguo, que está caduco, que no corresponde a la realidad de las necesidades financieras de las comunidades autónomas en su conjunto y en especial de las más perjudicadas como son las comunidades de Valencia, Andalucía y Murcia" afirma Juanma Moreno que confirma que sí ha habido una pequeña reacción del Gobierno de Sánchez, "nos dicen que la ministra Montero va a hacer una propuesta para que empecemos a trabajar sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, ha servido de palanca de presión, pero le veo limitaciones a la voluntad del Gobierno de España porque está atrapado con sus compromisos con Cataluña, algo que está taponando un debate que es necesario, que debemos hacer y que duerme el sueño de los justos por voluntad del señor Sánchez ".

Elecciones en Andalucía

¿Se plantea adelantar elecciones en Andalucía? "Ahora mismo los andaluces lo que plantean y quieren es que acabemos con la pandemia, que la arrinconemos y que reconstruyamos nuestra economía. Y ahora, cuando van a llegar fondos europeos para luchar contra la pandemia, no creo que lo que tengamos que hacer es sacar los megáfonos, las pancartas a la calle y nos pongamos a dar voces y paralicemos la administración durante cinco meses. No es razonable. La obligación que tengo es concluir la legislación, si puedo, porque no tengo mayoría en el parlamento".









