Moreno Bonilla: "Sánchez se cita con un presidente inhabilitado mientras da la espalda a Andalucía"

El presidente de Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla ha denunciado que Pedro Sánchez no ha respondido a ninguna de las tres cartas que le ha enviado y que la comunicación entre la Junta y el Gobierno central es prácticamente inexistente. En una entrevista este viernes en "Herrera en COPE", coincidiendo con el día de Andalucía, Moreno Bonilla ve "sonrojante" que Sánchez tenga tiempo para reunirse con un presidente que está inhabilitado (en referencia a Torra) y que no lo tenga para hablar con una CC.AA. que es leal a España". "Los andaluces somos leales y nos sentimos profundamente orgullosos de sentirnos españoles. Pero la paciencia se acaba. Cuando uno se comporta de manera leal y lo único que recibe es desprecio, empezamos a cansarnos. Espero que Sánchez recapacite. Andalucía es mucha Andalucía. No me gustaría que tuviéramos que llegar a movilizaciones sociales para reclamar lo que es justo. Los andaluces no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie", ha advertido.

El presidente de la Junta de Andalucía ha defendido la bajada de impuestos que ha llevado a cabo en su primer año de Gobierno y que ha repercutido positivamente en la economía de la región. "Nos hemos querido subir al tren de las economías más potentes y productivas. Por ejemplo, en Andalucía se han recaudado más de 550 millones de euros más que el ejercicio anterior pese a haber quitado algunos impuestos. Hemos aumentado la inversión extranjera y hemos batido récord de turistas. Andalucía se ha convertido en la tercera locomotora de España", ha contado. Por eso mismo, ve como una amenaza que el Gobierno central quiera armonizar la presión fiscal en todas las Comunidades Autónomas. "Si eso ocurriera, sería un ataque a la autonomía fiscal y lo llevaríamos a los tribunales. Si usted quiere homologar la presión tributaria, ¿por qué lo quiere hacer por arriba y no por abajo? Ellos que han hablado de descentralización de poder, dicen ahora que no tenemos esa autonomía. No vamos a aceptar que se nos imponga subir la presión fiscal", ha dicho Moreno Bonilla.