Las medidas que aprobará el Gobierno con la luz y cuándo las veremos reflejadas en nuestra factura

Este martes el Consejo de Ministros aprueba el denominado ‘Plan Nacional de Respuesta a la Guerra’ en el que aprobará una serie de medidas para hacer frente a la subida de los precios de la energía.

Todo esto una vez que el pasado viernes se celebró la Cumbre Europea tras la que conocimos que se había aceptado que tanto España como Portugal pueden adoptar medidas al margen de los demás estados miembros. Aunque ello conlleve algunos riesgos como analiza en ‘Herrera en COPE’el experto energético y expresidente de la comisión de expertos de transición energética, Jorge Sanz Oliva, que avisa de que no se trata de “un cheque en blanco, no podemos adoptar cualquier tipo de medidas” porque “el Gobierno tiene que elevar esas medidas a la Comisión y la Comisión, en base a los criterios señalados en la Cumbre, analizará si son compatibles o no con la normativa europea y si realmente somos o no una isla energética”.

¿QUÉ MEDIDAS PUEDE APROBAR ESTE MARTES EL CONSEJO DE MINISTROS?

Apuesta Sanz por las siguientes medidas que el Gobierno podría aprobar:

"Se prorrogarán las reducciones fiscales que ya conocemos: el IVA, el impuesto especial"

"Se mantendrá posiblemente la suspensión del impuesto famoso del 7%, que lo que hace es encarecer el precio de la luz".

"También habrá ayudas a grandes consumidores de electricidad y del gas, entre otras cosas, porque la propia Comisión Europea ha dado el visto bueno a este tipo de compensaciones".

"Parece que van a ser rebajas en los peajes y que no van a ser ayudas directas de los Presupuestos Generales del Estado, que es lo que van a hacer otros países, no lo sabemos con certeza pero, sin duda, habrá compensaciones".

"También es previsible que se desvincule el bono social de la tarifa regulada", y se pregunta el experto energético "cómo es posible que después de 9 meses de subida de la luz siga atado a la tarifa horaria si quiere cobrar el bono social?"

Y, añade además que "incluso diría que se modificará la propia tarifa regulada íntegramente, es decir, deje de ser volátil y esté basada en precios de la electricidad basados en mercados de futuro que son, en este momento convenientes porque las expectativas de los futuros es que los precios bajarán y eso nos protege frente a los precios altos de hoy".

Creo que "el Gobierno va a deducir las primas a las renovables, precisamente para compensarles por las subidas de los precios que tuvieron lugar el año pasado y que están teniendo lugar este año". En este aspecto señala que "no es una medida fácil porque eso exige cambiar de nuevo las regulación de las renovables y recordemos que estos cambios regulatorios no gustan a los inversores y en España somos campeones de hacer este tipo de cambios".