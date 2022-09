Marina Díez, logopeda, explica por qué gritar es malo: "Para la voz el grito es lo peor"

Si hablamos de gritar y forzar la voz, los españoles tenemos la corona. Somos un país de gritones. Pero, si hay un lugar donde más desgastamos la voz es en los partidos de futbol. Y es que, en este ámbito, la selección española de fútbol acaba de añadir, para sus entrenamientos, unos walkie-talkies para que el entrenador de la selección, Luis Enrique, no se deje las cuerdas vocales. ¿Cómo funciona? Pues el técnico se comunica con los jugadores a través de los receptores, que estos llevan incorporados en su ropa de entrenamiento.

Y es que la mayoría de los entrenadores se desgañitan la voz en los partidos para que los jugadores les oigan y, la mayoría de estos reconocen que no les escuchan, a no ser que pasen al lado del banquillo. Pero, esto no se puede hacer en los partidos, por lo que aún tendrá que seguir dejándose la voz cada vez que haya un partido.