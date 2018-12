Marín, sobre Vox: "Cs puede decidir con quién quiere pactar y con quién no"

Tiempo de lectura: 2



El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asegurado este miércoles en Herrera en COPE que habrá acuerdo con el PP en la Comunidad y que el PSOE irá a la oposición porque “ahí es donde le han dejado los andaluces”. El dirigente ha reconocido que las negociaciones “no están siendo fáciles". "Somos dos fuerzas políticas con distinta visión y no se trata de cambiar a los políticos, sino de las políticas que se han venido haciendo desde hace cuarenta años”, ha asegurado. Además, cree que “hay coincidencias en cuanto a materia programática”, pero los principales escollos con el PP se encuentran en la eliminación de los aforamientos y la renuncia al acta de aquellos diputados imputados por la Justicia.

En cuanto a los aforamientos, asegura que el PP no se define e insiste en que “hay que acabar con los privilegios de los políticos y que sean igual que cualquier ciudadano ante la justicia”. Indica que se podría hacer a través de una proposición de ley entre el PP y C's y que se trasladara a nivel nacional. "Esto es lo que Susana Díaz no quiso hacer en septiembre tampoco”, ha añadido. Juan Marín ha defendido la idea de obligar a los diputados imputados por corrupción a abandonar sus actas. Reconoce que este “es otro de los puntos que dificultan el acuerdo con el PP. Fue lo mismo que le pedimos al PSOE y no vamos a cambiar ahora con los populares”. Además, el líder de Ciudadanos en Andalucía ha anunciado que habrá desmantelamiento de muchas estructuras y personas de la Junta que “han sido puestos a dedo por el PSOE” pero insiste en que “habrá que hacerlo con cabeza": "Se llevará a cabo una auditoría para saber cómo está la situación y, entre otras cosas, se abrirá una Comisión de Investigación por el escándalo de la Faffe".