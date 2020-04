¿Mandan muchos deberes los profesores a nuestros hijos durante la cuarentena?

Durante el curso escolar muchas son las veces que escuchamos a los padres quejarse por la cantidad de deberes que los profesores mandan a sus hijos. Bien, pues al parecer desde que se cerraron los colegios y durante esta cuarentena pasa más de lo mismo. Y eso, teniendo en cuenta que para todos ha cambiado la forma de dar clase y de recibirla.

Además, hay que tener en cuenta que no todas las familias disponen de los medios necesarios para que sus hijos puedan recibir esas clases.

Tres semanas después desde que se cerraran los colegios en ‘Herrera en COPE’ hablan con un a alumno y un profesor para conocer de primera mano cómo está la situación.

LA OPINIÓN DEL ALUMNO

Josemaría es un alumno de 1º de la ESO que nos cuenta que cada mañana se levanta a las 9 y “después de hacer la cama y desayunar” empieza a estudiar. Cada día dedica a estudiar el tiempo que debe en función de las tareas que le han mandado “unos días estoy hasta las 12, otros hasta las 13 y otros en los que sigo estudiando después de comer”, explica Jos como se le conoce entre familiares y amigos.

Eso sí, con tanta tarea y exámenes nos confiesa que “todavía no he hecho ningún examen porque es que me lío con las fechas”.

EL PROFESOR, OPINA

Ya conocemos la opinión de uno de tantos chicos que se encuentran estudiando en sus casas, pero ¿cuál es la opinión del profesor? Javier es profesor de Latín y Griego en Bachillerato y nos cuenta que los profesores “intentamos mantener un contacto casi diario con los alumnos vía email resolviendo sus dudas, mandándoles ejercicios…”

Este profesor de Bachillerato no considera que se esté “mandando tanto trabajo, puede ser que se mande algo más de lo que solemos hacer en el día a día en clase, pero hay que tener en cuenta que ese trabajo de clase no se hace y por eso sea algo más lo que mandamos”.

Asegura Javier que los alumnos “están respondiendo muy bien y los veo mucho más participativos que en clase. Todos los días tengo correos de ellos para resolver dudas, preguntarme, etc”.

Y entre los profesores también siguen manteniendo el contacto entre ellos a través de correos o videoconferencias, concluye Javier