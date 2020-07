Macarena Olona: "Estamos dispuestos a que el candidato de la moción de censura no sea de Vox"

Vox abre la puerta a que no un candidato que no sea de su partido lidere la moción de censura anunciada contra Pedro Sánchez. Así lo ha revelado este jueves la portavoz de la formación de Abascal en el Congreso, Macarena Olona, durante una entrevista en "Herrera en COPE". La también secretaria general del grupo parlamentario señala que Vox no tiene interés por que alguien en concreto lidere esa iniciativa para derrocar a Sánchez. "Todo está abierto y el único objetivo es exigir la responsabilidad política del Gobierno. La persona que capitanee la moción de censura no es una línea roja para Vox y no tiene por qué ser un diputado de nuestra formación", ha asegurado.

Olona ha negado que la moción de censura sea una estrategia para desgastar al PP y a su líder, Pablo Casado, y le tiende la mano para apoyar esta moción de censura. "Yo quiero trasladar mesura y reflexión. Quiero pensar que el interés general de los españoles acabará primando y no el interés partidista", ha dicho.

La portavoz de Vox ha lamentado las "críticas desalentadoras" de "los medios de centro-derecha" ante esta moción de censura y se pregunta si es por el mero hecho de provenir de Vox. En todo caso, recuerda que la moción de censura de Sánchez también se anunció sin contar con los apoyos necesarios para que saliera adelante. "Vox pretende devolver la voz al pueblo. Este Gobierno es legal pero es ilegítimo, porque lo que se prometió a los votantes socialistas es distinto de lo que acabó haciendo Sánchez para llegar a la Moncloa. Abrazó al comunismo. Los diputados que no apoyen la moción de censura serán preguntados por los españoles sobre por qué no apoyaron echar a este gobierno criminal", ha explicado. Además de tender la mano a Vox, Olona también confía en conseguir votos del "socialismo constitucionalista" y ha revelado que las críticas dentro del PSOE contra Sánchez "son muy agudas".