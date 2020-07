Jorge Bustos deja KO a Fernando Simón tras su último patinazo: "Igual ha sido una insolación"

En el tiempo de tertulia en "Herrera en COPE", Jorge Bustos ha explicado - tirando de ironía - las razones que puede haber para que Simón dijera eso durante la rueda de prensa. "Hay varias hipótesis para explicar las declaraciones de Fernando Simón de ayer. Una es la insolación. Otra es que el exceso de exposición mediática le ha hecho perder el juicio. Otra es que hizo una apuesta con un amigo - "¡Sujétame el vermú, a que lo digo!" - y la cuarta, que es la más verosímil, es que alguien que tenía que haber dimitido en marzo porque falló en lo que era su trabajo - dirigir un centro de alertas sanitarias que no atiende a las alertas - como ha comprobado que no pasa nada, le da igual y dice lo que quiera. No creo que pida perdón. Es un disparate lo que dijo ayer Simón mientras sus compañeros de gabinete se supone que están negociando con Reino Unido para que no se instale la cuarentena y envíen un mensaje demoledor contra nuestra principal industria", ha dicho el jefe de opinión de "El Mundo".

Para Bustos, la cuarentena impuesta por Reino Unido "es un fracaso diplomático de la ministra González Laya y que deja la imagen de España por los suelos en el exterior". "Se quitan las ganas de aplaudir. Por hacer una desescalada chapucera dejando a las autonomías solas para gestionar los rebrotes, al final no se va a salvar ni la salud ni la economía", ha dicho.