Jordi Évole se moja y apunta al sucesor de Feijóo dentro del PP: "Me gusta mucho más que Ayuso"

Este viernes, Jordi Évole ha concedido una entrevista a Carlos Herrera en la que ha habido tiempo para hablar de la nueva temporada de su programa, así como de asuntos de actualidad como la polarización que hay en nuestro país.

En clave política, Évole se ha referido al líder del PP que ve como posible sucesor de Alberto Núñez Feijóo y que ha confesado gustarle "mucho más" que Isabel Díaz Ayuso.

Herrera ha preguntado al periodista por una pregunta que le hizo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la presentación de la nueva temporada de 'Lo de Évole'.

"Le hiciste la pregunta que él nunca quiere escuchar, si va a saltar a la primera fila de su partido en un futuro", recordaba Herrera.

Al escucharlo, Évole bromeaba con dicho momento. "Yo no le pregunté eso, no me lo creo", aseguraba sin poder contener la risa.

El futuro de Moreno Bonilla en el pp

"Yo creo que sería una muy buena noticia para la derecha española" que Moreno Bonilla diera ese salto confesaba Évole, al tiempo que añadía que le "gusta mucho más" que Ayuso. Explicaba entonces los motivos por lo que cree que el líder andaluz sería un mejor líder nacional.

"Yo creo que Madrid está despertando hacia la periferia de España una especie de... no sabía cómo llamarlo, pero tú vas no solo por Cataluña, no solo por Euskadi, no solo por Galicia, tú vas a Valencia, tú vienes a Sevilla, y hay un punto de decir, esto igual hay que descentralizarlo un poquito más.

Ustedes tienen que darnos un poquito más también a los demás. Y no sé yo si Isabel Díaz Ayuso representa eso. Es decir, yo creo que Isabel Díaz Ayuso sacaría unos resultados increíbles en la Comunidad de Madrid, seguramente en toda la zona centro, pero no lo tengo tan claro en la periferia", ha asegurado durante la entrevista en 'Herrera en COPE'.

Jordi Évole en 'Herrera en COPE'

Durante la entrevista también ha habido tiempo para hablar de la nueva temporada de 'Lo de Évole' que se estrena este domingo.

"Entrevistar a Lolita Flores, para mí ha sido también una cosa... es historia de España. Es la heredera de una saga que no tenemos ni que presentarla. Lolita estuvo, durante mucho tiempo, a la sombra de su madre. Y se ha convertido, de los tres hermanos, en la más representativa y la que mantiene la herencia de Lola Flores y 'El Pescaílla'", aseguraba sobre una de las entrevistas de la temporada.

Carlos Herrera y Jordi Évole

Además, Mario Vaquerizo ha formado parte de la presentación: "¿Cómo puede ser que teniendo a Mario Vaquerizo ya despierte a tantos 'haters'? Y si lo tuviese de invitado, ¿qué? Además, yo siento admiración también por Carlos Herrera. Todos estamos más cerquita de lo que pensamos. Hay un punto artificial. Porque yo en la calle no me encuentro eso.

Yo voy a salir de aquí y nadie me va a decir: '¿Qué haces con Carlos Herrera?' Yo no voy a comulgar con todo lo que me diga, yo que sé, ni el gobernante al que puedo votar, ni el partido con el que puedo simpatizar".