Jonatan Armengol, crítico gastronómico ciego, y la reacción de los chefs: “Se echan las mano a la cabeza”

Lo más importante de un plato de comida es que esté bueno, que sepa bien... normalmente por el olfato ya sabemos si nos va a gustar o no.

Pero desde hace un tiempo, la presentación de los platos se ha convertido en algo igual de importante. De hecho, Ferrán Adriá repetía mucho aquello de que la comida entra primero por los ojos.

Jonatan Armengol es crítico gastronómico. Pero no uno más. Es el único crítico gastronómico ciego en España y este lunes a tomado un café con Alberto Herrera.

Sobre su ralación con los platos, Jonatan ha reconocido, cree que “la comida tiene que estar buena. Por muy bonita que sea, si sabe mal, es una cochinada. Soy jurado de algunos premios y cada vez que me ven entrar los chefs se echan la mano a la cabeza”.

Como crítico, ha explicado que “lo primero que hago es oler la comoida y después toco si es posible... la relación con la comida es imprescindible. También el ambiente donde comes.

Jonatan ha explicado que le molesta que se le tenga cierta condescendencia por su condición de persona ciega. “Lástima todavía hay mucha. Tengo 47 años y sigo a otros instagramers ciegos y todos nos quejamos de demos cierta pena. Quiero que nos traten como a uno más. Eso se está consiguiendo en los últimos años. Parea tratar a un ciego, lo más importante es la naturalidad”.

Sobre su juventud, ha confesado que “con treinta años me dijeron que podía morir porque tenía diabetes y sobrepeso. Decidieron operarme y noté lo bien que se está con 90 kilos. Procuro comer poco para no coger peso de nuevo”.

Jonatan también ha hablado de su perro guía: Carlos. “El que tiene un perro guía tiene un tesoro. Élo tiene sueldo, pero el perro te tiene que querer. Se genera un vínculo entre ambos y es importante que él sepa que le necesitas”.

Finalmente, Jonatan Armengol ha respondido a una pregunta recuerrente que le suelen hacer sobre su perro: ¿Se puede tocar a un perro guía? “Se puede tocar si y no. La respuesta sería no si la gente le quiere tocar cuando está trabajando, cuando me está guiando. Si él no está haciendo nada y me pides permiso, no hay problema. Pero hay que respetar y comprender que el perro guía trabaja”.