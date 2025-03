En la mayoría de casas de nuestro país podemos encontrar un ambientador que busca dar buen olor y un mejor ambiente a nuestro hogar. Uno de los más comunes son los que tienen un tarro lleno de líquido en el que introducir palitos de madera.

Sin embargo, según un estudio llevado a cabo por ingenieros de la Universidad de Purdue, en Estados Unidos, estos ambientadores que utilizamos en casa pueden igualar las emisiones de contaminación que hay en la calle. Concretamente, aseguran que las emisiones de nanopartículas de la cera aromática igualan o superan a las de estufas de gas y a los motores de los automóviles.

¿Qué peligro supone utilizar estos ambientadores dentro de casa? Buscamos respuestas a esta cuestión de la mano del vocal de la Sociedad Catalana de Neumología, Ignacio García Olivé, que ha pasado por 'Herrera en COPE'.

Alamy Stock Photo Investigadores de Estados Unidos descubren que este tipo de ambientadores de hogar puede estar perjudicando a tu salud

El experto se muestra prudente con este estudio: "Lo interpreto con más cautela que la que dice el titular. Se refieren especialmente a la cera para quemador. Sí que es cierto, por una parte, que es un trabajo que parece bien hecho, en el sentido de que puede liberar nanopartículas, pero yo creo que quizás las conclusiones son un poco dramáticas.

Por una parte, que se produzcan nanopartículas, entra dentro de lo razonable. Son partículas muy pequeñitas y que se puedan concentrar".

Explica que, el estudio tiene ciertas limitaciones: "Ellos han diseñado un piso modelo para hacer este estudio, no sabemos las condiciones de ventilación, no sabemos la concentración que han quemado.

Seguramente habría que consumir una cantidad enorme en una casa pequeña y sin ventilar para que esto tuviera que tener un impacto real".

Alamy Stock Photo Investigadores de Estados Unidos descubren que este tipo de ambientadores de hogar puede estar perjudicando a tu salud

En cuanto a los ambientadores del coche, vuelve a mandar un mensaje de calma: "Yo creo que la idea no es no preocuparnos, yo creo que cualquier estudio que sirva para avanzar en ese sentido puede estar bien. Yo creo que es el sentido común, la verdad, o sea, no le veo otra".

"No creo que yo como médico pueda recomendar porque son cosas que al final tenemos que basarnos en estudios y no sé si se han hecho estudios comparativos.

Yo creo que ellos lo que comentaban es esto, que hay cosas que damos por inocuas pueden producir, pero probablemente en unas cantidades muy grandes, en sitios muy poco ventilados", añade el vocal de la Sociedad Catalana de Neumología.

Nanopartículas en el baño

Si no tiramos correctamente de la cadena en el inodoro, ¿es cierto que hay ciertas partículas que se quedan en el papel higiénico y que incluso llegan al cepillo de dientes?

El experto asegura que, aunque no puede dar una respuesta certera, hay ciertas partículas que preocupan cada vez más: "Yo entiendo que a medida que tengamos detectores para captar cosas más pequeñas las iremos detectando.

Hace un tiempo, las partículas que preocupaban a nivel de contaminación eran partículas más grandes y ahora sí que es verdad que va saliendo mucho el tema de las nanopartículas, que son partículas mucho más pequeñas, que pueden pasar a la sangre".