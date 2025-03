La inspiradora lucha de Max Villaroig contra el cáncer: "Me diagnosticaron un 'okupa' y decidí plantarle cara"

Con una valentía y madurez que deslumbran, Max Villaroig, un joven de 13 años diagnosticado con cáncer infantil el pasado agosto, ha compartido su historia en el programa Herrera en COPE. Su testimonio ha puesto el foco en la falta de recursos destinados a la investigación del cáncer infantil.

Desde el primer momento, Max y su familia optaron por referirse a su enfermedad como "un okupa". "Es algo que se ha metido en mí sin mi permiso", explicó el joven. Su detección no fue inmediata: "Empecé a vomitar y a sentirme sin energía. Nadie piensa que va a ser un cáncer. Hasta que no fuimos a un hospital más grande, no pudieron diagnosticarlo".

Un mensaje de esperanza y lucha

Lejos de victimizarse, Max enfrenta la situación con determinación: "Tengo que afrontarlo con ganas, superarlo y que la gente vea que, aun estando en esta situación, tengo la cabeza bien alta". Reconoce que sus amigos y el colegio han sido un apoyo fundamental: "Me ayudó la psicóloga del colegio a explicarlo en clase. Les dije que habría días en los que no podría ir porque me encontraría mal".

Uno de los mensajes más contundentes de la entrevista fue su denuncia sobre la escasez de fondos para la investigación: "Solo el 4% de las donaciones destinadas al cáncer van para el infantil, y hay más de 1000 niños diagnosticados cada año". Para cambiar esta situación, Max y su familia impulsaron la campaña solidaria Good Max, en la que lograron recaudar más de 100.000 euros en un mes. "Contactamos con una agencia de marketing por LinkedIn y ellos nos ayudaron a crear algo mucho más impactante".

lo más importante en la vida

A pesar de todo, Max mantiene su espíritu optimista y reconoce que esta experiencia le ha enseñado una lección vital: "Con todo esto me he dado cuenta de que lo más importante en la vida son la familia y los amigos. Nunca sabes cuándo dejarás de estar ahí o cuándo ellos dejarán de estar".