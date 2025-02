Iñaki Cano presenta su primera novela, 'Si te digo mi nombre tendré que matarte': "Hay un par de momentos que, aunque parezcan fantasía pura, son reales"

Hay una novela de true crime muy interesante. De un escritor nobel. La novela se llama 'Si te digo mi nombre tendré que matarte'. Se desarrolla en Madrid. El protagonista es periodista, colabora en un programa de televisión y habla de los asesinatos que comete él mismo. Eso genera mucha inquietud a la policía. Porque claro, ¿cómo sabe tanto de los casos? Según el protagonista, solamente asesina a los que lo merecen. Y hasta aquí podemos leer.

Iñaki Cano, periodista y autor de esta novela, nos cuenta que "el protagonista recibe el encargo de eliminar a alguien muy importante de este país". Añade que es un devorador de libros y le gusta la literatura gracias a su madre.

A Iñaki le gusta, personalmente, consumir true crime. Desde la infancia. Explica que siempre le ha atraído "ese tipo de literatura. Empecé con Agatha Christie, Sherlock Holmes... empecé con eso y descubrí el mundo audiovisual a través de películas y series".

En su novela, el asesino mata por primera vez de forma involuntaria. ¿Y cómo se enfrenta uno a los elementos fundamentales de true crime? Responde Cano en 'Herrera en COPE' que se sentó a escribir "con la ilusión de una primera vez. Empecé a escribirla porque me apetecía y para demostrarme que podía hacerlo. Me gusta escribir. Lo que hice fue escribir de la manera y con una trama que yo disfrutaría siendo lector. Y con eso en la cabeza me puse a desarrollar una historia".

"el trampolín de la trama se desarrolla en las 15-20 primeras páginas"

Cano, por otra parte, recuerda que ha sido criado en el suspense al leer ese tipo de novelas y "sé que algo tiene que ser el trampolín de la trama. En este caso, ese elemento lo tienes en las 15-20 primeras páginas. Ya lo tienes ahí. Que es lo que dinamita todo".

¿Y si uno escribe con ambiente tenebroso sale más lo de escribir true crime? El periodista dice que ha escrito su primera novela de noche e "investigué por internet en el que te puedes informar. Y luego, esto es ficción. Puedes jugar un poco. Si vas a la realidad pura y dura... hay un par de momentos de la novela que, aunque parezcan fantasía pura, son reales".

